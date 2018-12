Silvester in Stuttgart Gute Aussichtspunkte für das Feuerwerk

Von Theresa Schäfer 31. Dezember 2018 - 16:20 Uhr

Kein Haus in Halbhöhenlage oder Balkon mit Sicht erreichbar? Das ist in der Kesselstadt kein Drama. Diese 13 Aussichtspunkte bieten Blick aufs Silvester-Feuerwerk in Stuttgart.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Stuttgarter Kessellage mag ja für Feinstaub und Muskelkater sorgen, an Silvester gibt es aber nichts Besseres, als von oben aufs Feuerwerk hinunterzublicken. Wer selbst nicht über den Segen einer Halbhöhendachterrasse verfügt, dem seien die nachfolgenden Aussichtspunkte ans Herz gelegt.

Karlshöhe, Solitude, Bismarckturm oder das Teehaus im Weißenburgpark: In unserer Bildergalerie zeigen wir 13 schöne Plätzchen, um das neue Jahr „von oben herab“ zu begrüßen. Außerdem verraten wir, wie man umweltfreundlich mit den Öffentlichen hinkommt.

Und noch ein Tipp: Nicht zu spät losgehen, sonst sind die besten Plätze belegt!