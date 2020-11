24 Was schenkt man Designliebhabern zu Weihnachten? architare hat ganz besondere Tipps. Foto: Vitra

Das Passende für leuchtende Augen unterm Weihnachtsbaum zu finden, ist bisweilen eine Herausforderung. Das Team von architare hat eine inspirierende Auswahl zusammengestellt. Von kleinen Aufmerksamkeiten bis hin zu großen und langlebigen Geschenken für Designfans.

Dieses Jahr haben wir unser Zuhause noch einmal ganz neu kennengelernt. Wir haben viele Stunden in unserem Wohnzimmer, dem Homeoffice, im Garten oder auf dem Balkon verbracht und einmal mehr gespürt, wie wichtig in diesen Zeiten eine Umgebung ist, die uns inspiriert und in der wir uns wohl und geborgen fühlen. Deshalb hat das architare Team eine Auswahl an Geschenken zusammengestellt, die nicht nur funktional sind, sondern auch mit ihrem außergewöhnlichen Design überzeugen.

Jetzt in der Bildergalerie Geschenke für Ästheten entdecken, – von der portablen Leuchte bis zum eleganten Sekretär fürs Homeoffice – die mit zeitloser Qualität überzeugen und auch online bestellt werden können.