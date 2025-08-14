Tipps vor der Reise: Packen wie ein Profi: So bleibt im Koffer alles glatt

Der Urlaub soll erholsam sein - eigentlich. Schon beim Auspacken wartet oft der erste Dämpfer: zerknitterte Kleidung. Wer clever packt, startet entspannt und mit glatten Outfits in den Trip.
Im Urlaub angekommen, wird der Koffer ausgepackt und die Kleidung im Schrank verstaut. Doch nicht selten erwartet einen beim Öffnen eine böse Überraschung: Die sorgfältig zusammengelegten, vielleicht sogar gebügelten Sachen sind voller Falten. Was schnell die Laune verdirbt, kann einfach vermieden werden. Mit diesen Tipps bleibt alles glatt.