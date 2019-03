So erzieht man Kinder „artgerecht“

1 Nicola Schmidt recherchiert und erzählt, was es braucht, damit Kinder „artgerecht“ aufwachsen können. Foto: privat

Sie wollen partout nicht einschlafen und Essen, das sie nicht mögen, spucken kleine Kinder schon auch mal aus: Die Buchautorin und Mutter Nicola Schmidt erklärt, wie Eltern darauf reagieren sollten.

Waiblingen - Nicola Schmidt war früher als Wissenschaftsjournalistin im IT-Bereich tätig, seit einigen Jahren recherchiert sie hauptsächlich zu einem Thema: Was brauchen Kinder, um „artgerecht“ aufzuwachsen? Dazu hat sie im Jahr 2010 das „artgerecht“-Projekt gegründet. Sie schreibt Ratgeber, gibt Seminare und organisiert Wildniscamps – und referiert am 22. März in Waiblingen.

Hier gibt sie vorab schon einige Tipps.

Was tun, wenn mein Kind abends lange nicht einschläft?

„Kleinkindgehirne müssen noch lernen, in den Schlaf zu finden“, sagt Schmidt. „Daher planen wir den Tag nicht nach dem Kinderschlaf, sondern so, dass wir unsere Projekte auch schaffen, wenn die Kinder nicht um sieben Uhr schlafen.“

Besser nicht alleine schlafen

Die Erziehungsexpertin hat kein Problem mit einem Familienbett: „Wir zwingen ein Kind nicht, alleine zu schlafen – Erwachsene schlafen laut Studien auch besser und tiefer, wenn ein vertrauter Mensch in der Nähe ist. Warum sollten die Kleinsten in der Familie das anders sehen?“, meint sie.

Gemeinsam gegen Albträume

Einschlafen ist das Eine – gut schlafen das Andere. Was tun, wenn ein Kind schlecht geträumt hat? „Wir begleiten Albträume achtsam und sprechen mit unserem Kind darüber, was es gefühlt und gesehen hat. Wichtig ist es, dem Kind deutlich zu machen, dass es jetzt in Sicherheit ist und dass wir gegebenenfalls mit ihm gemeinsam einen neuen, schöneren Verlauf des Traumes überlegen.“

Pizza-Massage zur Entspannung

Ein weiterer Tipp zum Einschlafen: „Wir helfen kleinen Hochleistungsgehirnen beim Einschlafen mit einer Pizza-Massage: Mama oder Papa sind der Bäcker, das Kind die Pizza, die mit Soße bestrichen und belegt wird, oder Phantasiereisen beim Einschlafen.“

Härtetest für Geschmacksknospen

„Das schmeckt nicht“ – kein seltener Satz am Esstisch. Nicola Schmidt erklärt: „Wir machen uns keine Sorgen, wenn unser Kind wählerisch ist beim Essen – Kinder haben viel mehr Geschmacksknospen als Erwachsene und schmecken zum Beispiel bitter viel stärker als wir, das ist normal.“

Essen ausspucken ist erlaubt

„Wir zwingen ein Kind niemals, etwas zu probieren, wir bitten es freundlich darum und erlauben ihm, dass es Ausspucken darf, wenn es etwas nicht mag“, rät die Expertin.

Kleiner Tischknigge für Kinder

Auch in Sachen Tischmanieren spricht sich die Buchautorin für konstruktive Kritik aus: „Wir tadeln unser Kind nicht wegen Manieren, die wir bei Tisch ablehnen – stattdessen erklären wir ihm, welche Tischsitten wir uns wünschen und warum“, sagt sie.

Der Tisch ist fürs Essen reserviert

Damit das gemeinsame Essen ruhiger abläuft, rät Nicola Schmidt: „Wenn Kinder beim Essen unruhig sind, machen wir den Tisch zu einem Ort, an dem es um Essen geht – also keine Papiere, Handys, Spielsachen, Malzeug etc., die vom Essen ablenken.“

„Hosenscheißer“ sind tabu

Wenn Toiletten-Angelegenheiten nette Bezeichnungen haben, werden Kinder leichter trocken, sagt Schmidt: „Wenn das Kind trocken werden soll, vermeiden wir negativ besetzte Wörter wie „Stinker“ oder „Hosenscheißer“.“

Glas Wasser gegen Verstopfung

Gerade bei Kleineren immer wieder ein Thema: Verstopfung. „Wir reagieren bei Verstopfung sofort – auf leeren Magen morgens ein Glas Wasser, ballaststoffreiche Kost, Entspannung, Badewanne. Sonst riskieren wir einen Stuhlverhalt, der sehr schnell viel Ärger machen kann“, sagt Schmidt.