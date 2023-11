Weihnachtsmärkte: 7 Tipps der Polizei gegen Taschendiebe

1 Die Polizei hat vor Taschendieben auf den Weihnachtsmärkten gewarnt (Symbolbild). Foto: imago/SKATA/imago stock&people

Die Polizei warnt vor Taschendieben auf den Weihnachtsmärkten und erklärt, wie die Täter typischerweise vorgehen. Was die Besucherinnen und Besucher tun können, um sich zu schützen.











Die ersten Weihnachtsmärkte haben begonnen. Auch in der Region Stuttgart locken Glühweinduft, gebrannte Mandeln und das weihnachtliche Flair tausende Besucher zu den Märkten. Unter anderem starteten am Donnerstag die Märkte in Esslingen und in Ludwigsburg. Damit beginnt aber auch wieder die Hochsaison der Taschendiebe. Diese nutzen mit Vorliebe das Gedränge zwischen den Ständen und Buden, um reichlich Beute zu machen.