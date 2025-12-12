Tipps von Betroffenem und Coachin: Wie Hochsensibilität zur Stärke wird – „30 Jahre gegen mich selbst gearbeitet“

Hochsensible reagieren stark auf Stress und große Gefühle. Wer lernt, damit umzugehen, kann daraus Stärke ziehen. Ein Betroffener und eine Coachin aus Stuttgart erzählen.
Er ist schnell innerlich aufgewühlt, oft leidet seine Leistungsfähigkeit. Er macht die Dinge gerne gründlich, dafür wird er viel gelobt, aber er braucht auch länger. Seine Therapeutin hat Patrick Mehlich (26) aus Stuttgart vor einigen Jahren auf Hochsensibilität aufmerksam gemacht, als er bei ihr wegen psychischer Probleme in Behandlung war.