Tipps vom Psychologen So klappt es mit den Gesprächen unterm Weihnachtsbaum

Von Melanie Maier 22. Dezember 2017 - 18:06 Uhr

Seltsame Stimmung an den Weihnachtsfeiertagen? Muss nicht sein. Eine Szene aus Smartphone

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Ein interessantes Gespräch mit den Verwandten zu führen ist aber oft gar nicht so einfach. Der Münchner Kommunikationspsychologe Stephan Lermer erklärt, wie es doch noch gelingen kann.

Stuttgart - Tante Rita erzählt seit Jahren nur von ihren Gebrechen, Cousin Dirk will sich gar nicht unterhalten. Und man selbst? Langweilt sich seit Stunden. Das muss nicht sein: Standardformulierungen aus der Psychotherapie können dabei helfen, ein interessantes Gespräch zu beginnen, so der Psychologe Stephan Lermer.

Herr Lermer, an den Weihnachtsfeiertagen kommt bei vielen traditionell die Großfamilie zusammen. Dabei kommt allerdings nur selten ein Gespräch zustande, das über die Themen Beruf, Gesundheit, Familie oder gemeinsame Bekannte hinausgeht. Woran liegt das?

Weihnachten trifft man sich oft in einer Konstellation, in der man sonst vielleicht das ganze Jahr über nicht zusammenkommt. Da treffen die verschiedenen Generationen aufeinander, kommen weiter entfernte Verwandte und Bekannte zusammen, die sich sonst nie sehen. Das ist eben nicht wie ein Treffen unter Freunden: Man hat sich die Verwandten nicht ausgesucht, muss aber ein Leben lang mit ihnen auskommen. Und in der Regel will man den Kontakt ja auch nicht abbrechen – wir haben den evolutionären und auch den kulturellen Auftrag, den Umgang mit unseren Verwandten zu pflegen.

Wieso aber bleibt es in diesem Kreis vor allem beim Smalltalk? Es zwingt einen ja niemand dazu, übers Wetter zu reden.

Da schwingt die Angst mit, sich eine Kluft vor Augen zu führen – festzustellen, dass es mehr Trennendes als Verbindendes zu den Familienmitgliedern gibt. Der Mensch strebt sozial dahin, Gemeinsamkeiten mit anderen zu finden, um Ängste aufzulösen und Vertrauen zu entwickeln. Darüber hinaus bleibt man oft reflexhaft beim Smalltalk, um niemanden vor den Kopf zu stoßen – und lässt eher heikle Themen, die zu heftigen Diskussionen führen könnten, wie Gesundheit oder Krankheit, politische Meinungen oder das Gehalt, beiseite. Sonst landet man schnell bei Reizthemen, bei denen die Menschen mit ihrem Herzblut dahinterstehen und, wenn sie sich angegriffen fühlen, ihre persönliche Ehre verteidigen wollen. In einer solchen Situation greift gerne der Gastgeber oder die Gastgeberin ein und sagt: „Kommt, wir möchten doch alle einfach nur nett miteinander feiern. Jetzt schaut einmal den schönen Christbaum an.“

Eine lebhafte Diskussion lässt sich also nicht so leicht beim Weihnachtsessen führen?

Viele Menschen – gerade die Generation meiner Eltern – wurden noch nicht damit konfrontiert, dass unterschiedliche Meinungen auch zielführend sein können. Sie sagen gerne: „Ich bin halt so“ und „Ich kann nicht anders.“ Wenn Verschiedenartigkeiten auftreten, ist das für sie gleich ein Problem, das zum Streit führen könnte. Erst die jüngere Generation sagt: Feedback muss nicht gleich Kritik sein – das ist erst einmal eine Sichtweise und kein Angriff.

Wie schafft man es dann, zum Beispiel als Enkel ein gehaltvolles Gespräch mit der Großmutter anzufangen?

Am besten setzt man sich in einer ruhigen Minute zur Großmutter. Die Unterhaltung kann man anfangen, indem man sagt: „Ich habe im Laufe des Jahres nachgedacht. Ich würde dich gerne einmal etwas Persönliches fragen.“ An dieser Stelle ist der Ich-Satz wichtig. Eine Ich-Formulierung heißt: Das ist meine Position. Es interessiert mich aber, was deine Position ist. Und dann sollte man Geduld haben. Die Großmutter ist wahrscheinlich überrascht. Auf diese Frage war sie nicht vorbereitet. Also muss man ihr ein bisschen Zeit geben. Und nach einer Weile wird man feststellen, dass sie gerne von sich erzählt. Wenn sie merkt: Da ist ein Mensch ist, der sich für ihr Leben interessiert. Dafür, wie sie Entscheidungen getroffen hat, wie ihr Leben früher aussah, was sie bewegt hat – zum Beispiel gerade diesen Menschen zu heiraten oder jenen Beruf zu ergreifen.

Wie fängt man ein Gespräch mit dem Cousin an, mit dem man lange nicht gesprochen hat?

Bei ungefähr gleichaltrigen Gesprächspartnern hat es sich bewährt, sich ans Klassentreffen zu erinnern: Man zeigt Interesse am anderen, muss aber gleichzeitig befürchten, dass rivalisiert wird. Daher sollte man zum Beispiel nicht unbedingt als Erstes erzählen, dass man sich gerade den zweiten Porsche gegönnt hat. Man möchte in dieser Konstellation ja keinen Neid erzeugen.