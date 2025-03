Tipps vom Ordnungscoach aus Degerloch: Ordnung ist der halbe Frühjahrsputz

1 Melanie Reichold erstellt für ihre Kunden ein Konzept, wie sie zu neuer Ordnung finden können – und hilft dann beim Ausmisten, Umräumen und Einsortieren. Foto: Caroline Holowiecki

Jetzt im Frühling wollen viele ihr Haus oder ihre Wohnung flottmachen. Wie gelingt das besten? Melanie Reichold, Ordnungscoach aus Degerloch, gibt Tipps











Der Frühling ist für viele Menschen die schönste Jahreszeit – und das, obwohl er in aller Regel eine der unangenehmsten und lästigsten Aufgaben mit sich bringt. Den Frühjahrsputz. Jetzt, wo die Sonne wieder durch die dreckigen Fenster scheint und die staubigen Kommoden erleuchtet, habe viele das dringende Bedürfnis, das Haus oder die Wohnung flottzumachen. Und doch setzen viele den Wunsch nach Frische und Sauberkeit in den eigenen vier Wänden nicht in die Tat um.