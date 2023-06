4 Seit etwa Jahren untersuchen die Gärtner im Blüba an einem Hang, welche Bäume und Pflanzen für den Klimawandel gewappnet sind. Foto: Jürgen Bach

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die heimische Vegetation sind in diesem Sommer nicht zu übersehen. Der Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg weiß, worauf sich Gartenbesitzer einstellen müssen und worauf sie achten sollten.









Über Wochen fiel in Ludwigsburg und dem Kreis in diesem Sommer kaum ein Tropfen Regen. Viele Gartenbesitzer blickten in Anbetracht der nicht enden wollenden Trockenphase und verdörrter Pflanzen immer besorgter gen Himmel. Selbst wenn Regen angesagt war, kam er häufig nicht.