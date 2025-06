Tipps und Tricks zur Erdbeerzeit: So bleiben die Früchte lange frisch

1 Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Saisonfrüchten. Foto: LightFieldStudios/iStock via Getty Images

Sie sind der Inbegriff des Sommers: Erdbeeren. Doch die zarten Früchtchen sind sensibel und verderben schnell. Mit diesen einfachen Tipps bleiben sie länger frisch - und köstlich.











Der Sommer kündigt sich an - und mit ihm die heiß ersehnte Erdbeerzeit. Ob pur genascht, im Joghurt, als Marmelade oder im Kuchen: Erdbeeren gehören dank ihrer Süße und Vielseitigkeit zu den beliebtesten Saisonfrüchten. Doch so köstlich sie auch sind - Erdbeeren sind empfindlich und verderben schnell. Damit die Freude an den süßen Beeren möglichst lange währt, gibt es hier einige Tipps und Tricks.