Tipps und Tricks: Kinderleicht: Kürbisschnitzen für die Halloween-Deko

1 Kürbisschnitzen ist vor allem bei Kindern beliebt. Foto: Longfin Media

Ob als Halloween-Deko oder Familienaktivität: Kürbisschnitzen ist vor allem für Kinder etwas Besonderes. Mit diesen Tipps und Tricks klappt verletzungsfrei.











Halloween steht vor der Tür und die Kürbissaison ist bereits in vollem Gange - höchste Zeit, sich Gedanken um die Deko zu machen. Besonders für Kinder ist das Kürbisschnitzen eine schöne Aktivität, und am Ende kommt nicht nur eine schöne Deko dabei zustande, sondern auch ein leckeres Abendessen für die ganze Familie. Aber wer es schon einmal ausprobiert hat, weiß: So leicht ist das mit dem Kürbisschnitzen überhaupt nicht. Diese Tipps helfen garantiert.