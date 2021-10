12 Große Weinfeste gibt es dieses Jahr kaum. Aber andere Möglichkeiten, den Tropfen aus der Region Stuttgart zu genießen. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Große Weinfeste gibt es auch dieses Jahr coronabedingt kaum. Doch einige kleinere Veranstaltungen, Weinwanderungen und Weinverkäufe werden im Herbst in der Region Stuttgart angeboten. Eine Übersicht.















Region Stuttgart - Die schlechte Nachricht zuerst: Die ganz großen Weinfeste in der Region Stuttgart fallen auch diesen Herbst noch coronabedingt aus. Das Winzerfest in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) beispielsweise findet erst wieder in zwei Jahren statt, im Jahr 2023. Das Stuttgarter Weindorf wurde bereits stark abgespeckt durchgeführt. Und auch den Fellbacher Herbst gibt es nicht in seiner gewohnten Form.

In den Esslinger Weinbergen gibt es Zwiebelkuchen und Neuen Wein

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Diverse Möglichkeiten, Weinsorten zu probieren und durch die Weinberge in der Region Stuttgart zu spazieren, gibt es auch diesen Herbst. Da wäre zum Beispiel der Fellbacher Weingarten vom 7. Oktober bis zum 10. Oktober. Oder eine Weinbergwanderung mit Quiz. Und in den Esslinger Weinbergen wird an den Wochenenden im Oktober Zwiebelkuchen und neuer Wein verkauft.

Wir haben einige Veranstaltungen rund um den guten Tropfen in den kommenden Wochen zusammengestellt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

