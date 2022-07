8 Der Schwabenpark im Rems-Murr-Kreis hat wieder geöffnet. Allerdings gibt es einige Regeln zu beachten. Foto: /Gottfried Stoppel

Das Wochenende steht vor der Tür. Und plötzlich gibt es wieder so viele Möglichkeiten etwas zu unternehmen. Wir haben die schönsten Ausflugstipps in Stuttgart und der Region zusammengestellt.















Link kopiert

Region Stuttgart - Plötzlich ist wieder so vieles möglich: Einkehren in der Kneipe oder im Biergarten, Achterbahnen fahren im Freizeitpark, Entspannen im Thermalbad. Doch wie den Überblick behalten bei all den neuen Möglichkeiten? Wir haben zusammengestellt, was man am Wochenende in der Region Stuttgart unternehmen kann.

Es soll relativ warm werden am Wochenende. Und die beste Abkühlung findet man bekanntlich entweder am Badesee oder in einem der Freibäder in Stuttgart und der Region. Was man vor dem Besuch im Freibad wissen sollte und wie man spontan noch einen Platz buchen kann, lesen Sie hier.

Entspannen in der Mineraltherme Böblingen

Wenn das Wetter allzu nass ist oder einem der Sinn eher nach Sauna und Whirlpool statt nach Freibad steht, ist die Mineraltherme Böblingen eine gute Alternative. Seit 12. Juni hat das Bad nach mehr als sieben Monaten Schließzeit wieder geöffnet. Wer dort planschen, entspannen oder auf einer der Sonnenliegen Platz nehmen möchte, braucht entweder einen Negativtest oder einen Nachweis, dass man vollständig geimpft oder genesen ist. Für das Thermalbad sowie die Classic-Sauna gibt es täglich drei Zeitfenster, in denen man kommen kann. Für den Saunagarten stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung. Zudem wird empfohlen, sich vorher kostenlos online zu registrieren. Dies ist hier möglich.

Biergarten mit Sicht auf Stuttgart

Nach dem Schwimmen hat man in der Regel Hunger. Was für ein Glück, dass die Restaurants und Biergärten in Stuttgart und der Region inzwischen ebenfalls wieder geöffnet haben. Einen schönen Ausblick auf die Landeshauptstadt sowie viel Ruhe findet man in den Biergärten auf der Wangener Höhe in Stuttgart. Da gibt es Onkel Otto (In den Stubenweinbergen 5) und das Wirtshaus Friedrichsruh (In den Stubenweinbergen 1). Onkel Otto hat am Wochenende von 12 bis 22 Uhr geöffnet, das Wirtshaus Friedrichsruh samstags von 15 Uhr an, sonntags ab 13 Uhr. Wo sonst noch schöne Biergärten sind, lesen Sie hier.

Ausflug mit Esel im Schurwald

Eine Wanderung im Schurwald ist immer schön, in Begleitung eines Esels ist sie noch schöner, zumindest aber ungewöhnlicher. Die Zachersmühle in Adelberg im Kreis Göppingen bietet dafür Trekkingtouren mit Packeseln an. Zur Stärkung davor oder danach ist die Einkehr im Biergarten empfehlenswert, der mitten im Wald an einem Bach liegt. Weil die Zachersmühle einen Personalengpass hat, ist der Biergarten nur eingeschränkt geöffnet. Und zwar mittwochs bis samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr.

Vergnügen im Schwabenpark im Rems-Murr-Kreis

Endlich kann die Hummel-Brummel richtig groß rauskommen, im letzten Jahr ging die neue Achterbahn im Schwabenpark im Rems-Murr-Kreis zwangsläufig etwas unter. Nun aber hat der Park wieder geöffnet – und mit ihm die Schaukeln, Rutschen, Karussells, Bahnen, Boote und auch der Streichelzoo. Besucher müssen sich allerdings strikt an Auflagen halten: Ein Besuch ist nur mit einer Online-Reservierung möglich, man muss entweder getestet, geimpft oder genesen sein, und außer dem Abstandsgebot gilt auch die Maskenpflicht.

Geschichtsstunde im Freilichtmuseum Beuren

Das Freilichtmuseum in Beuren im Kreis Esslingen ist eher ein Dorf als ein Museum. 25 Gebäude stehen dort, es gibt Gärten und Tiere. Nur Menschen gab es dort lange nicht. Unvorstellbar eigentlich. Doch seit Ende Mai ist alles gut oder wenigstens besser: Das Freilichtmuseum am Fuße der Schwäbischen Alb hat nach der coronabedingten Pause wieder geöffnet. Und zwar dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Nachweis eines der 3 G (genesen, geimpft, getestet) ist nicht mehr nötig, auch eine Reservierung nicht. In den Häusern jedoch muss eine Maske getragen werden, und die Gastronomie auf dem Gelände hat noch geschlossen. Picknicken allerdings ist erlaubt – und Lernen sowieso. Hauptsächlich natürlich, wie unsere Vorfahren gelebt haben.

Hoch hinaus im Waldseilgarten in Herrenberg

Um schwindelnde Höhen zu erreichen, ist nicht zwingend ein Ausflug in die Berge nötig. Das geht auch im Wald – wenn er zufällig über einen Waldseilgarten verfügt. In Herrenberg im Kreis Böblingen gibt es diese Kombination. Dort haben der Förster Jens Hornikel und der Sozialpädagoge Andreas Feil 2010 eine Anlage errichtet, die Ausflüge in drei bis zehn Meter Höhe – und ganz eine neue Perspektive auf den Schönbuch ermöglicht. Zwischen insgesamt acht Parcours können die Besucher wählen. Für die Jüngsten unter ihnen, Kinder ab drei Jahre, gibt es den Kleinkindparcours. Für Wagemutige dürfte der Power-Fan-Parcours das Richtige sein, an dessen Ende ein Sprung aus 13 Meter Höhe steht. Gut gesichert, versteht sich. Apropos: Die Testpflicht gibt es nicht mehr, allerdings bitten die Betreiber aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung via Homepage.

Mit dem Sandmann unterwegs

Normalerweise kommt der Sandmann, wenn es Zeit fürs Bett ist. Der Sandmann, der in Rohrau auftaucht, nimmt die Kinder mit auf Entdeckungstour. Die Route, die die Tourismusinitiative des Kreises Böblingen neu entwickelt hat, beginnt am Sportplatz von Gärtringen-Rohrau und führt über Wiesenpfade und Waldwege zum Schönbuchturm und zurück. Knapp acht Kilometer misst die Runde, die reine Gehzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Die exakte Beschreibung, inklusive Tipps für die Rast, gibt es im Internet: www.schoenbuch-heckengaeu.de/tipp/landtouren. Der Sandmann von Rohrau hat, das der Vollständigkeit halber, mit dem Sandmännchen aus dem Fernsehen nichts zu tun. Er symbolisiert die Rohrauer, die früher als Sandbauern gearbeitet haben. Passend zur Wanderung gibt es für Kinder ein Natur-Entdecker-Büchlein – das bestimmt auch für Eltern interessant ist.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das sind die schönsten Biergärten in Stuttgart und der Region