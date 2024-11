Weihnachten wirft seine Schatten voraus – oder besser gesagt, beginnt, seinen Duft nach Glühwein und Lebkuchen zu verbreiten. Bereits an diesem Wochenende kann man im Rems-Murr-Kreis den ersten Weihnachtsmarkt genießen. Was wo zu erwarten ist:

1 Der früheste Weihnachtsmarkt weit und breit

Spiegelberg-Jux ist der Weihnachtszeit meist weit voraus. Foto: Gottfried Stoppel

Das Spiegelberger Teilörtchen Jux ist Ausrichter des wohl frühesten Weihnachtsmarkts der Region Stuttgart, wenn nicht des ganzen Landes. Und das schon seit einiger Zeit: Vor nunmehr 35 Jahren hatte eine Frauengruppe um die damalige Betreiberin des Gasthofs Café Schönblick in dem weit abgelegenen Flecken tief im Schwäbischen Wald die Idee, einen eigenen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Noch heute zählt Ute Volz zu den Organisatoren, aus den einst fünf Ständen ist fast das Zehnfache geworden. Dennoch lautet das Motto im Vergleich zu anderen nach wie vor klein, aber fein. Zudem sollte festes Schuhwerk mitgenommen werden, die Parkplätze im Dorf sind zur Weihnachtsmarktzeit rar gesät. Gelegenheit zum Besuch hat man am Samstag, 16. November, von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. November, von 11 bis 19 Uhr.

Lesen Sie auch

2 Kreativ und kinderfreundlich: der Waiblinger Weihnachtsmarkt

Fachwerkhäuser in Waiblingen in weihnachtlichem Lichterglanz Foto: Gottfried Stoppel

Wer beim Besuch von Weihnachtsmärkten neben Glühwein, Bratwurst und Co. auch kreative Geschenkideen sucht, ist in Waiblingen an der richtigen Stelle. Zusätzlich zum Angebot der Buden auf dem Marktplatz bietet dort der ganz besondere Kunsthandwerkermarkt „Artverwandt“ im Schlosskeller Schönes und Selbstgemachtes von Kreativen aus der Region. Die Eröffnung ist am 29. November um 17 Uhr, der Markt im stimmungsvollen historischen Schlosskeller läuft bis zum 15. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr. Am 8. Dezember wechseln die Aussteller, ein zweiter Besuch lohnt daher.

Der Weihnachtsmarkt selbst eröffnet am 28. November und läuft bis zum 18. Dezember. Geöffnet ist er sonntags bis donnerstags von 12 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr. Zusätzlich zu den traditionellen Vorstellungen eines Puppentheaters unter den Arkaden des Alten Rathauses und dem Kinderkarussell bietet der Markt unter der Woche erstmals Bastelangebote und Workshops für Kinder an – Treffpunkt ist dafür die WTM-Hütte vor dem Café Tagblatt. Im Keller des Kameralamts ist von 29. November bis 8. Dezember eine Ausstellung mit den unterschiedlichsten Adventskalendern aus aller Welt zu sehen.

Info zu Markt und Rahmenprogramm: www.waiblingen.de/weihnachtsmarkt

3 Rudersberger Adventswald auch als Ort des Zusammenhalts

Rudersberg hat einen ganzen Adventswald zu bieten. Foto: Gemeinde Rudersberg

Weitere Informationen findet man unter www.adventswald.de

4 Budenzauber, Wunschbuch, Wechselhütte und Mietlounges in Schorndorf

Auch Schorndorfs Altstadt bietet eine prächtige Fachwerkkulisse. Foto: Gottfried Stoppel

Am 22. November beginnt der Schorndorfer Weihnachtsmarkt, der Budenzauber auf dem Marktplatz dauert rund vier Wochen bis zum 18. Dezember. Zum Start eröffnet Oberbürgermeister Bernd Hornikel den Weihnachtsmarkt, musikalisch umrahmt vom CVJM-Posaunenchor. Dabei wird auch das Schorndorfer Wunschbuch vorgestellt, das über die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes bereitliegen wird und es allen Besuchern ermöglicht, persönliche Wünsche einzutragen. Gäste können sich auf jede Menge Stände mit buntem Angebot freuen, sowohl kulinarisch als auch anderweitig, während die Weihnachtstipis für warme Füße und trockene Köpfe sorgen. Die Schorndorfer Landfrauen ermöglichen es, dass die Wechselhütte ins zweite Jahr geht.

Sie steht tageweise unterschiedlichen Einrichtungen zur Verfügung. Ebenfalls wieder mit im Marktprogramm sind die buchbaren Lounges. Am Oberen Marktplatz steht diesmal eine Schlittenbahn und bringt Rutsch- und Rodelspaß. Für noch mehr vorweihnachtliche Stimmung sorgen kleinere Konzerte. Das vollständige Begleitprogramm zum Schorndorfer Weihnachtsmarkt findet sich online sowie im in Kürze ausliegenden Programmheft. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Am Sonntag, 24. November, bleibt der Markt wegen des Totensonntags geschlossen.

Das genaue Programm unter: www.schorndorf.de/weihnachtsmarkt

5 Treffpunkt für Kufen- und Glitzerfans: der Fellbacher Weihnachtmarkt

Foto: Gottfried Stoppel

Gleich zwei Prachtstücke hat der Fellbacher Weihnachtsmarkt auch in dieser Saison zu bieten. Da ist zum einen der Lichterhimmel mit Tausenden leuchtenden Glühbirnchen über dem Rathausinnenhof, dem zentralen Treffpunkt für viele Fellbächerinnen und Fellbächer (also die hier Geborenen) wie auch für Zugezogene, um über alte Zeiten oder aktuelle Entwicklungen am Fuße des Kappelbergs zu plaudern.

Rund um das Rathaus und rund um den Schaugarten vor der Lutherkirche sind zahlreiche Stände etwa mit weihnachtlichen Präsenten aufgebaut, es gibt ein Bühnenprogramm und ein Kinderprogramm im ehemaligen Restaurant Roter Hirsch. Und der Alte Friedhof hinter dem Rathaus verwandelt sich erneut in einen Märchenwald. Die Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und der Nikolaus eröffnen den 46. Fellbacher Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November. Die Öffnungszeiten bis 22. Dezember: Montag bis Mittwoch 16 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 12 bis 20 Uhr; Ausschankende ist jeweils um 21 Uhr.

Die zweite Fellbacher Attraktion befindet sich circa 150 Meter westlich vom eigentlichen Weihnachtsmarktgeschehen entfernt – es ist die Eislaufbahn auf dem Guntram-Palm-Platz vor der Schwabenlandhalle. Dort können die Kreiselkönige ihre Pirouetten auch tatsächlich auf echtem Eis zelebrieren und nicht, wie etwa beim Wintertraum auf den Stuttgarter Schlossplatz, mit Rollschuhen auf einer Kunststoffbahn. Die Eisbahn ist bis zum Feiertag Heilige Drei Könige geöffnet – Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr. Am Neujahrsnachmittag gibt es dort traditionell das Besenhockeyspiel „Glatze gegen Locke“.

Das ganze Programm findet man unter www.fellbach.de/Weihnachtsmarkt

6 Mühlenweihnacht mitten im Schwäbischen Wald

Mühlenweihnacht mitten im Schwäbischen Wald Foto: Gottfried Stopp/el

Zwar nur einen Tag lang, dafür aber mit ganz besonderem Ambiente lockt der Weihnachtsmarkt rund um die Kirchenkirnberger Glattenzainbachmühle im Schwäbischen Wald bei Murrhardt. Ausschließlich regionale Speisen und Getränke, viel Programm, 1000 Lichter, Lesungen und Führungen in der Mühle, einen Gedichtewald, eine Fackelwanderung, Bastel-und Mitmachangebote, ein großes Feuer und vieles mehr versprechen die Veranstalter, die Naturparkführer Manfred Krautter und Walter Hieber sowie die Mühlenbesitzer Anja und Timo Hübner.

Anreise- und weitere Infos unter www.murrhardt.de