1 Die Bettwanze ist sehr widerstandsfähig. Foto: dpa/Harvard University

Wenn man sie einmal in der Wohnung hat, bekommt man sie nur mühsam wieder los. Bettwanzen kommen mittlerweile auch in unseren Breitengraden immer häufiger vor. Wir geben ein paar Tipps, was man gegen die unliebsamen Gäste tun kann.

Stuttgart - Früher kannte man Bettwanzen meist nur aus dem Urlaub. Vor allem in Australien und den USA sind die kleinen Blutsauger weit verbreitet und haben sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Oft schleppen Reisende die blinden Passagiere in Koffer oder Kleidung mit nach Europa.

Entgegen der landläufigem Meinung machen sich die Tierchen aber nicht nur in Bett und Lattenrost breit. Sie verstecken sich ebenfalls in Steckdosen, Lichtschaltern oder Möbelnischen. Dabei merkt man den Befall nicht unbedingt. Erst wenn sich die Anzahl der Tiere erhöht, sind die Wanzen, ihr Kot oder die Eier leicht zu erkennen.

Doch was tun, wenn sich die Bettwanzen im Zimmer verteilt haben? Die Lösung lautet Hitze oder Kälte – denn das Überleben die Bettwanzen über eine bestimmte Dauer nicht. Wie genau man Vorgehen sollte, erfahren Sie im folgenden Video.