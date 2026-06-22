Tipps gegen Müdigkeit: Fußball-WM macht müde? So gelingt der Alltag trotz nächtlicher Spiele

Zeitverschiebung macht müde: Bei der WM in Nordamerika enden viele Partien erst nach Mitternacht. Wer trotzdem kein Tor verpassen will, braucht eine kluge Schlafstrategie. Vom gezielten Nickerchen bis zur Auswahl der wichtigsten Spiele - so klappt es.
Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko begeistert Millionen Fans - bringt aber auch ein Problem mit sich: den Schlafmangel. Durch die Zeitverschiebung werden viele Spiele hierzulande erst am späten Abend oder sogar mitten in der Nacht angepfiffen. Wer trotzdem kein Tor verpassen möchte, sitzt schnell bis in die Morgenstunden vor dem Fernseher. Doch wie kommt man am nächsten Tag fit durch Arbeit, Uni oder Schule?