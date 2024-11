Tipps gegen hilflos und einsam: Wohnen im Alter: Was ist am besten?

Wohnen im Alter: Was ist am besten?

1 Alt heißt nicht unbedingt allein und nicht beige-grau: Jeder Zweite wünschte sich in einer ­Umfrage, im Alter mit anderen zusammenzuwohnen. Foto: AdobeStock//Jacob Lund

Ob Senioren-WG, Mehrgenerationen-Haus oder Senioren-Dorf: Die Möglichkeiten altersgerechten Wohnens sind heutzutage sehr vielfältig. Auch die eigenen vier Wände können geeignet sein. Worauf man achten sollte.











Link kopiert



Henning Scherf, Bremens früherer langjähriger Oberbürgermeister, ist mit seinen 86 Jahren ein Vorreiter: Er lebt nämlich schon seit vielen Jahren weder in einem schmucken Eigenheim, noch in einer Wohnung, auch nicht in einer Seniorenresidenz – sondern in einer Senioren-WG: „Meine Frau und ich haben uns mit zehn Freunden zusammengetan und ein schönes Stadthaus gekauft. Wir haben es gemeinsam renoviert, umgebaut und sind eingezogen. Hier leben wir bis heute und erleben die Vorzüge des gemeinsamen Altwerdens“, erklärt er. Das schließe auch die Sterbebegleitung mit ein: Vier der ursprünglichen WG-Bewohner seien mittlerweile verstorben, dafür seien einige neue dazugekommen.