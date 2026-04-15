20 Bands in 20 Locations warten bei der Böblinger Polarnacht. Party-Stimmung ist auch beim Darts Grand Prix im Sindelfinger Glaspalast angesagt. Und wir haben noch einen Tipp.

Wettervorhersagen haben das ureigene Problem, dass sie Vorhersagen sind. Wie also am Samstag zur 24. Böblinger Polarnacht das Wetter wird, ist noch nicht seriös vorherzusagen. Darum einfach der Tipp: Schuhwerk anziehen, mit dem man tanzen und zur Not über eine Pfütze springen kann und Klamotten, die sich jüngere und ältere Feiernde bei aufsteigender oder ertanzter Hitze ausziehen und umbinden können. Dann ist man gerüstet für 20 Bands in etlichen Locations.

Rock, Pol, Soul – in einer Nacht Wie in jedem Jahr sind viele bekannte Bands, aber auch neue in bewährten und neuen Locations dabei. Es gibt Rock’n’Roll und Boogie mit Lucky Boho Band im Seegärtle, die Lazy Sound Company im Freddchen oder Soul mit Cat in a Poke im Platzhirsch. Im Bierbrunnen spielt die Fast Eddy’s Blue Band.

El Creepo (Rock, Punk, Metal) und Diet Dope (Rock und Pop aus vielen Jahrzehnten) in der Kongresshalle. In der Alten TÜV-Halle spielen Mimmo and Friends. Dort hatte bisher Breaze gespielt, die nun aber ins Blaue Haus wechseln. Im Frechdax gibt es ebenfalls eine Rochade: Da Madison Bow das Brauhaus rocken darf, spielt dort jetzt die U2-Tributeband The Edge. Noch ist nicht alles aufgezählt – aber eines sei als Rat gemeint: Im Großen und Ganzen haben wir doch alle Grund zu Tanzen. Darum auf zur Polarnacht. Mehr unter www.polarnacht-bb.de.

Fliegende Pfeile und die besten Fans

Das könnten auch jene Fans noch tun, die am Freitag oder auch Samstag bereits im Sindelfinger Glaspalast schon freudvoll auf fliegende kleine Pfeile geblickt haben: Vom 17. bis 19. April macht dort der European Darts Grand Prix erneut Station. Titelverteidiger ist Gary Anderson, der nach seinem Triumph im Vorjahr wieder an den Start geht. Mit dabei ist auch James Wade, der hoch gehandelt wird, Jonny Clayton, derzeit Spitzenreiter der Premier League, und Gerwyn Price. Darts ist so faszinierend, weil jeder Pfeil alles verändern kann, vielleicht aber auch, weil die Regeln keine Raketenwissenschaft sind.

Die große Party aus Präzision und Persönlichkeit: Das Spiel und seine Protagonisten begeistern einfach alle und jeden. Karten gibt es unter www.pdc-europe.tv.

Anne Haigis im Theaterkeller

Noch einen Tipp haben wir für Freude feiner Musik: Die Aktiven des Ehninger Kultur- und Theaterkellers (EkuThek) haben am 18. April Anne Haigis in Ehningen zu Gast. Die vom Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckte Sängerin stand schon mit Musikgrößen wie Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki und den Harlem Gospel Singers auf der Bühne. Mit einigen dieser Weggefährten hat sie zeitlose Klassiker erschaffen, darunter den Song „No man’s land“, den Tony Carey gemeinsam mit Anne Haigis und Eric Burdon berühmt gemacht hat. Anne Haigis steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne – jetzt also in Ehningen. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets über Reservix und andere ab 22 Euro.