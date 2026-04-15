20 Bands in 20 Locations warten bei der Böblinger Polarnacht. Party-Stimmung ist auch beim Darts Grand Prix im Sindelfinger Glaspalast angesagt. Und wir haben noch einen Tipp.
Wettervorhersagen haben das ureigene Problem, dass sie Vorhersagen sind. Wie also am Samstag zur 24. Böblinger Polarnacht das Wetter wird, ist noch nicht seriös vorherzusagen. Darum einfach der Tipp: Schuhwerk anziehen, mit dem man tanzen und zur Not über eine Pfütze springen kann und Klamotten, die sich jüngere und ältere Feiernde bei aufsteigender oder ertanzter Hitze ausziehen und umbinden können. Dann ist man gerüstet für 20 Bands in etlichen Locations.