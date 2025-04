Tipps fürs Wochenende in und um Leonberg: Ostern – und so vieles mehr

Osterbrunnen, Ostermarkt – doch nicht nur die nahenden Feiertage stehen im Mittelpunkt. In Gerlingen gibt es ein Jazz-Konzert, in Leonberg den Tag der offenen Stalltür.

Ostern steht vor der Tür – das merkt man zum Beispiel daran, dass am Brunnen in der Ortsmitte von Leonberg-Gebersheim etwas vor sich geht. Seit 32 Jahren steht das Osterbrunnenfest auf der Agenda des Ortschaftsrates Gebersheim. Dabei schmücken die Ortschaftsrätinnen und die Ortschaftsräte gemeinsam mit der Ortschaftsverwaltung den Dorfbrunnen mit bunten Ostereiern, Tannengirlanden und Birkengrün. Das Fest findet am Samstag, 12. April, von 14 Uhr an statt und beginnt mit einem Liedervortrag des Kinderchores des Liederkranzes. Traditionell begrüßt der Ortsvorsteher Wolfgang Kühnel die Besucherinnen und Besucher. Dieses Jahr wird im Jugendheim der evangelischen Kirchengemeinde in der Alten Dorfstraße 45 gefeiert. Hier stellen unter anderem Eierkünstler ihre Werke aus und demonstrieren ihr Können. Zur Verpflegung wirft das Backhausteam den Ofen an.

Osterbrunnen und Ostermarkt – und Entenrennen

Auch in Renningen-Malmsheim geht es österlich zu: Am Sonntag von 12 bis 17 Uhr beim 18. Ostermarkt. In der Bachstraße gibt es bei den bunt geschmückten Ständen Osterschmuck, Kunsthandwerk, allerlei Ideen für Haus und Garten, Floristik und vieles mehr. Auch viele Malmsheimer Geschäfte haben an diesem Sonntag geöffnet, es gibt eine Kirchenführung und, wichtig für die Kinder, eine Hüpfburg. Tradition hat auch das Entenrennen, das um 16.45 Uhr an der neuen Fußgängerbrücke über den Rankbach stattfindet. Die schnellsten Gummientchen gewinnen einen Preis.

Zurück nach Leonberg. Am Sonntag veranstaltet der Reit- und Fahrverein Leonberg im Reiterzentrum (Tilgshäuslesweg 2) seinen Tag der offenen Stalltür. Von 11.30 bis 16 Uhr gibt es ein umfangreiches Showprogramm mit verschiedenen Disziplinen, die mit dem Pferd gemeistert werden können. Ponyreiten, Führungen über die Anlage und eine Bewirtung runden das Angebot ab.

Lebenswichtig: Blutspende in Ditzingen-Hirschlanden

Einen für viele lebenswichtigen Termin gibt es am Freitag in Ditzingen-Hirschlanden: Von 14.30 bis 19.30 Uhr organisiert der DRK-Ortsverein Ditingen in der Karl-Koch-Halle eine Blutspende. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen Termin zu reservieren, gibt es online auf www.blutspende.de.

Das Bosch Jazz Orchestra unter der Leitung von Josef Herzog spielt am Samstag in der Lukaskirche in Gerlingen (Blumenstraße 17). Der Eintritt basiert auf Spenden, die zu zwei Dritteln an das Montessori Kinderhaus und zu einem Drittel an den Förderverein Zukunft Lukas gehen. Zu hören gibt es vieles, von Swing-Klassikern über Latin-Rhythmen bis hin zu Funk- und Jazz-Rock-Arrangements.