Auch wenn die heiße Phase der närrischen Zeit in diesem Jahr erst so richtig mit dem Schmutzigen Donnerstag am 27. Februar und den darauffolgenden Tagen beginnt, wird seit dem 11.11. des vergangenen Jahres nach und nach die neue „fünfte Jahreszeit“ eingeläutet.

In Eltingen geht es am Sonntag, 12. Januar rund, wenn die Brauchtumsgruppe Lewenbercher des 1. Karnevalvereins Leonberg zum traditionellen ökumenischen Narrengottesdienst mit anschließendem Maskenabstauben einlädt. In der Michaelskirche beginnt um 13 Uhr die Segensfeier für die kommende Fasnachtszeit. Ab 14.11 Uhr werden auf dem Vorplatz der Kirche in der Carl Schmincke-Straße 37 die Masken symbolisch „abgestaubt“, damit sie die Lewenbercher in der närrischen Kampagne begleiten können. Damit die Kräfte nicht ausgehen, ist für kulinarische Stärkung gesorgt. Närrische Kleidung ist gewünscht, um das Ereignis bunt und lebendig zu gestalten.

Bereits an diesem Samstag, 11. Januar, ist gute Stimmung bei der Ditzinger Gesellschaft Titzo garantiert, wenn in der Stadt der Rathaussturm angesagt ist. Die Ditzinger Karnevalisten ziehen mit befreundeten Gastvereinen zum Rathaus am Laien, wo zu den Klängen der Guggenmusik und mit Unterstützung der Ditzinger Glemshexen das Rathaus gestürmt werden soll. Der Zug beginnt um 15 Uhr am Anfang der Marktstraße an der Ecke zur Hirschlander Straße in Ditzingen und führt über die Marktstraße zum Rathaus. Dort versuchen die Narren das Rathaus zu erobern.

Für Korntal-Münchingen ist 2025 ein ganz besonderes Jahr, denn die Stadt feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. Offiziell eingeläutet wird es an diesem Sonntag, 12. Januar, mit dem Neujahrsempfang, der um 11 Uhr in der Stadthalle Korntal beginnt. Bürgermeister Alexander Noak will gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern – auch in einer turbulenten Zeit – optimistisch in die Zukunft blicken.

Rück- und Ausblick in Weil der Stadt

Was bewegt die Keplerstadt? Weil der Stadts Bürgermeister Christian Walter und Erster Beigeordneter Jürgen Katz nehmen die Bürgerinnen und Bürger beim Neujahrsempfang am Sonntag, 15 Uhr, in der Stadthalle (Jahnstraße) mit zum Rückblick auf das vergangene und den Ausblick auf das bereits begonnene Jahr. Beim anschließenden Stehempfang gibt es reichlich Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.