Tipps fürs Wochenende in Leonberg und Umgebung: Humor und Musik in trüben Zeiten

1 Altes reparieren: Das geht am Samstag in Heimsheim. Foto: dpa/Florian Schuh

Manchmal hilft nur noch Lachen. In Leonberg geht das am Wochenende beim Kabarett im Teilort Höfingen. Außerdem gibt’s noch Musik, das Repair-Café und weitere Veranstaltungen.











Ein bisschen Humor kann in diesen trüben Tagen nicht schaden. Wie wär’s also mit Kabarett? Thomas Schreckenberger, mehrfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger und häufig Gast in TV, Rundfunk und natürlich auf der Bühne, gastiert am Samstag im Alten Rathaus in Leonberg-Höfingen. Der Name seines Programms: „Irre sind menschlich“. Los geht’s um 20 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Karten im Vorverkauf gibt’s bei Getränke Sojka in Höfingen.