Tipps fürs Wochenende: In Böblingen wird’s mittelalterlich

1 Wer sein Schwert daheim vergessen hat, wird hier fündig. Foto: Eibner/Schüller

Beim Mittelaltermarkt auf dem Schlossberg gibt es nicht nur Speis und Trank aus vergangener Zeit, sondern auch gute Unterhaltung. Und es gibt noch mehr Tipps der Redaktion, wie das erste Herbstwochenende gestaltet werden kann.











Ein Blick in den Kalender zeigt unmissverständlich: Der Herbst ist da. Erste gelbe Blätter an den Bäumen, kleine Laubhäufchen an den Bordsteinkanten und polierte Kastanien in den Hosentaschen der Kinder bezeugen den Umstand, dass seit dem 22. September offiziell der Herbst Einzug gehalten hat. Passend dazu kündigt der Wetterbericht für das Wochenende kühle, teils verregnete Tage an. Ein Tipp fürs Wochenende ist deshalb so logisch wie lecker: Kürbissuppe kochen! Das Landratsamt veröffentlicht auf der Internetseite www.bauernbieten.de, welche Produkte die Bauern im Landkreis Böblingen feilbieten. Die Suche nach dem Schlagwort „Kürbis“ liefert zehn Treffer. Auf geht’s zum nächsten Bauernhof zum Kürbiskauf!