Tipps fürs Wochenende: Eine Fete jagt die nächste

Im Kreis Böblingen steppt am Wochenende der Bär: Kurz vor den Sommerferien ist in den Ortschaften nochmal viel los.

Freie Fahrt fürs Wochenende: Und das buchstäblich, denn am Samstag und Sonntag werden die neuen Elektro-Züge auf der Strecke der Schönbuchbahn eingeweiht. Zu diesem Anlass dürfen Fahrgäste am Sonntag den ganzen Tag auf der gesamten Strecke kostenlos fahren. Eine Stärkung gibt es an der Haltestelle Holzgerlingen, dort steigt ab 11 Uhr die Schönbuchbahn-Hocketse mit Verpflegung und Musik. Und selbst in den Zügen soll gefeiert werden: Künstler sorgen dort mit Musik und Magie den Tag über für Unterhaltung.

Promenadenkonzerte in der Alten TÜV-Halle

Musikalische Unterhaltung gibt es im Kreis Böblingen auch, um sich auf das Wochenende einzustimmen: Bei den Promenadenkonzerten in der Alten TÜV-Halle beim Sommer am See spielen am Donnerstag und Freitag Blasmusik-Ensembles ab 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Am Donnerstag spielt das Kreisjugendorchester, den Abschluss am Freitag macht die Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim.

Festwochenende in Deckenpfronn

Gefeiert wird an diesem Wochenende ebenfalls in Deckenpfronn: 150 Jahre Feuerwehr und 950 Ortsjubiläum stehen auf dem Programm. Es sind viele Events geplant, wie der historische Festumzug am Sonntag, 27. Juli, ab 13.30 Uhr. Startpunkt ist an der Calwer Straße.

Hoffest auf dem Biolandhof Bodemer

In Ehningen steigt am Wochenende ein großes Event: Das Hoffest auf dem Biolandhof Bodemer. Von 11 bis 18 Uhr gibt es dort leckeres Essen aus Bio-Produkten und Aktivitäten vor allem auch für Kinder: Ein Riesen-Sandkasten, eine Strohhüpfburg und eine Fahrt mit dem Planwagen werden unter anderem angeboten.

Biennale Bürgerparty in Sindelfingen

Am Samstag steigt in Sindelfingen ab 17 Uhr die Biennale Bürgerparty auf dem Rathausvorplatz und der Vaihinger Straße. Für Essen und Trinken ist gesorgt und ab 18 Uhr spielt dort außerdem die international besetzte Coverband „Breaze“ Songs aus Rock, Pop, Funk und Soul. Der krönende Abschluss ist dann die Lichtshow am Rathaus, die ab 22.30 Uhr bestaunen. Dabei werden die Fenster der Südseite des Rathauses mit einer Licht- und Toninstallation bespielt. Der Eintritt für das Event ist frei.