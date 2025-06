Ob Frühlingsfest, Pfingst- oder Kunsthandwerkermarkt: In der Region rund um Leonberg ist am bevorstehenden Pfingstwochenende einiges geboten.

Wechselhaft soll das Wetter am Pfingstwochenende bleiben. Aber abwechslungsreich ist auf jeden Fall auch das Angebot an Ausflugsmöglichkeiten in und um Leonberg.

In Renningen findet am Pfingstmontag, 9. Juni, der Kunsthandwerkermarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr werden auf dem Kirchplatz, rund um das Rathaus sowie im Evangelischen Gemeindehaus handgefertigte Kostbarkeiten, live arbeitende Kunsthandwerkerinnen und -handwerker sowie ein Rahmenprogramm zu sehen sein.

Ebenfalls am Montag findet der nunmehr 190. Friolzheimer Pfingstmarkt statt. In der Ortsmitte wird es in gewohnter Manier ein buntes Jahrmarktstreiben mit Fahrgeschäften und Buden geben. Der Markt ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Frühlingsfest in Weil der Stadt

Zum Frühlingsfest lädt die Stadtkapelle in Weil der Stadt am Samstag und Sonntag ein. Auf dem Kino-Parkplatz am Königstor wird ein buntes Musikprogramm mit der Jugendkapelle, den Wiesentalern, dem Musikverein Gärtringen, Dicke Fische und der Partyband Mayer geboten. Der traditionelle Fassanstich ist am Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag ab 11.30 Uhr wird das Frühschoppen musikalisch begleitet.

Auf historische Spurensuche in Weil der Stadt kann man sich am Sonntag ab 14 Uhr begeben. Dann wird eine Stadtführung im mittelalterlichen Stadtkern mit Stadtmauer, Wehrtürmen und Stadttoren angeboten. Treffpunkt ist das Rathaus.

Stuttgarter Künstlerinnen in Leonberg

Wem weniger nach Fest und mehr nach Kultur ist, dürfte in Leonberg gut aufgehoben sein. Im Rahmen von „Kulturpfingsten“ werden in der Lahrensmühle (gegenüber vom städtischen Baubetriebshofs) Werke der Stuttgarter Künstlerinnen Cinyi Joh, Domile Raguiskaite, Daniela Sonntag und Stephanie Türck ausgestellt. Die Künstlerinnen sind an den Ausstellungstagen jeweils an einem Tag persönlich anwesend. Gezeigt werden neben Gemälden auch Kunstwerke aus Porzellan, Keramik sowie grafische Arbeiten. Ab Freitag, 6. Juni (19 bis 21 Uhr), werden die Werke bis einschließlich Montag, 9. Juni, (11 bis 20 Uhr) zu sehen sein.

Zu einer Männerrunde mit Rainer Wieland lädt die evangelische Matthäusgemeinde in Gerlingen am Samstag, 7. Juni, um 9 Uhr ein. In seiner Funktion als Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart und erklärt Wieland dessen Aufgaben und Bedeutung.

Im Rahmen des 50-Jahr-Stadtjubiläums von Korntal-Münchingen findet am Samstag um 15 Uhr eine Führung durch das historische Münchingen statt. Treffpunkt ist das Heimatmuseum. Angeboten wird der Rundgang vom Heimatverein Münchingen.