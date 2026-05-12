An Christi Himmelfahrt wird der Vatertag gefeiert. Trotz möglicher Wetterkapriolen locken in und um Leonberg viele Hocketsen, Musikfeste und Familienaktionen.
Am vergangenen Sonntag waren die Mütter dran, jetzt kommen die Väter an die Reihe: An Christi Himmelfahrt wird traditionell der Vatertag gefeiert. Auch wenn das Wetter in diesem Jahr eher wechselhaft werden dürfte, gibt es in der Region zahlreiche Möglichkeiten für einen gelungenen Feiertag. Von Hocketsen über Musikfeste bis hin zu Familienaktionen ist für jeden Geschmack etwas dabei – und eine Auswahl davon stellen wir vor.