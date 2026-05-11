Tipps für Vatertag und Wochenende: Diese Veranstaltungen lohnen sich rund um Christi Himmelfahrt

Von Musikfest über Hocketsen bis hin zu Ritterspielen: Am Vatertag und dem Wochenende ist in und um Leonberg einiges geboten. Wir zeigen, welche Events Sie nicht verpassen dürfen.
Am vergangenen Sonntag waren die Mütter dran, jetzt kommen die Väter an die Reihe: An Christi Himmelfahrt wird traditionell der Vatertag gefeiert. Auch wenn das Wetter in diesem Jahr eher wechselhaft werden dürfte, gibt es in der Region zahlreiche Möglichkeiten für einen gelungenen Feiertag. Von Hocketsen über Musikfeste bis hin zu Familienaktionen ist für jeden Geschmack etwas dabei – und eine Auswahl davon stellen wir vor.