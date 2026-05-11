Tipps für Vatertag und Wochenende: Diese Veranstaltungen lohnen sich rund um Christi Himmelfahrt

Von Musikfest über Hocketsen bis hin zu Ritterspielen: Am Vatertag und dem Wochenende ist in und um Leonberg einiges geboten. Wir zeigen, welche Events Sie nicht verpassen dürfen.

Am vergangenen Sonntag waren die Mütter dran, jetzt kommen die Väter an die Reihe: An Christi Himmelfahrt wird traditionell der Vatertag gefeiert. Auch wenn das Wetter in diesem Jahr eher wechselhaft werden dürfte, gibt es in der Region zahlreiche Möglichkeiten für einen gelungenen Feiertag. Von Hocketsen über Musikfeste bis hin zu Familienaktionen ist für jeden Geschmack etwas dabei – und eine Auswahl davon stellen wir vor.

Die Vatertagshocketse des Musikvereins Höfingen zieht Wanderer, Radfahrer und Spaziergänger an. Im Garten des Vereinsheims am Höfinger Bronnenberg gibt es von 11 bis 19 Uhr Blasmusik sowie ein kulinarisches Angebot. Über den Tag verteilt spielen die drei Orchester des Vereins: Bläsergruppe, Jugendkapelle und Hauptkapelle.

In Renningen veranstaltet der ländliche Reit- und Fahrverein bereits zum 45. Mal das beliebte Bergwaldfest. Ab 11 Uhr wartet in der Bergwaldhalle ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit dem Harmonika-Spielring Malmsheim, dem Musikverein Stadtkapelle Heimsheim und den Guggenmusik Sontanos. Am Abend übernimmt DJ Tutu und sorgt mit Partymusik für ausgelassene Stimmung. Einen Streichelzoo für die Kinder gibt es ebenfalls.

Musikverein Ditzingen feiert fünf Tage lang

Das Waldfest der Handharmonika-Freunde Flacht am Waldhäusle beginnt am Donnerstag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, danach wird bis 19 Uhr gefeiert.

Fünf Tage lang feiert der Musikverein Ditzingen sein Musikfest im Festzelt in der Glemsaue. Los geht es am Mittwoch, 13. Mai, mit der After-Work-Party. Die Allgäuer Band „5er Blech“ sorgt von 17 bis 23 Uhr für Stimmung. Am Vatertag selbst steht von 10 bis 23 Uhr gemütliches Beisammensein mit Blasmusik auf dem Programm.

Ritterlich und mittelalterlich wird es am 16. und 17. Mai in Mönsheim. Foto: Simon Granville

Am Freitag folgt die 20. Ditzinger Musiknacht mit der Gruppe Maßeffekt von 17 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist nur mit Ticket möglich, diese können unter anderem im Online-Ticketshop des Musikvereins gekauft werden. Am Samstag schließt sich der Tag der Blasmusik mit Saxophonquartett, Alphörnern und weiteren Darbietungen von 11.30 Uhr bis Mitternacht an. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet der Sonntag mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr sowie Musikprogramm bis 15 Uhr.

Ab ins Mittelalter: Ritterspiele in Mönsheim

Ritterlich und mittelalterlich wird es am 16. und 17. Mai in Mönsheim, denn die Reitschule Popp lädt zu den 18. Ritterspielen auf ihren Hof ein. Das Programm umfasst Schauspiel, Musik sowie eine Feuershow am Samstagabend. Außerdem können Besucher ihre ritterliche Seite beim Bogenschießen und Ponyreiten entdecken. Geöffnet ist am Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Das Feuerwehrfest in Heimerdingen findet ebenfalls am 16. und 17. Mai statt. Am Samstag läuft der Festbetrieb von 16.30 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag von 10.30 bis 18.30 Uhr.

Wer seinen grünen Daumen ausleben oder neu entdecken möchte, ist bei der Pflanzen- und Samentauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins Wimsheim/Friolzheim richtig. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 17. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr im Vereinsmagazin neben der Feuerwehr in Wimsheim statt.

Zum Internationalen Museumstag werden im Gerlinger Stadtmuseum passend zur Ausstellung „Spielen wie früher“ verschiedene Mitmachstationen aufgebaut. Erwachsene und Kinder können alte Spiele entdecken und selbst kreativ werden. Geöffnet ist am Sonntag, 17. Mai, von 11 bis 18 Uhr.