Tipps für stressfreies Schminken: Krümeliges Make-up? So verhindert man Pilling

Besonders unter Zeitdruck ist es lästig: Kaum trägt man die Foundation auf, bilden sich Krümel auf der Haut. Damit es gar nicht erst zum Pilling kommt, lohnt es sich, ein paar einfache Punkte zu beachten.
Wer beim Schminken schon einmal erlebt hat, dass das Make-up plötzlich bröckelt, kennt den Ärger: Alles sieht ungleichmäßig aus und muss entfernt und neu aufgetragen werden. Damit man sich den doppelten Aufwand spart, sollte man der Ursache auf den Grund gehen. Denn bestimmte Fehler bei der Hautpflege und beim Schminken machen das Make-up anfällig für das lästige Krümeln, auch Pilling genannt.