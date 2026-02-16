Tipps für stressfreies Schminken: Krümeliges Make-up? So verhindert man Pilling

Besonders unter Zeitdruck ist es lästig: Kaum trägt man die Foundation auf, bilden sich Krümel auf der Haut. Damit es gar nicht erst zum Pilling kommt, lohnt es sich, ein paar einfache Punkte zu beachten.

Wer beim Schminken schon einmal erlebt hat, dass das Make-up plötzlich bröckelt, kennt den Ärger: Alles sieht ungleichmäßig aus und muss entfernt und neu aufgetragen werden. Damit man sich den doppelten Aufwand spart, sollte man der Ursache auf den Grund gehen. Denn bestimmte Fehler bei der Hautpflege und beim Schminken machen das Make-up anfällig für das lästige Krümeln, auch Pilling genannt.

Meist liegt es an der Hautpflege Meist entsteht das Problem schon bei der Hautpflege. Das ist etwa bei trockenen Schuppen der Fall. Sie verhindern, dass das Make-up gleichmäßig auf der Haut liegt. Dabei braucht es nur ein Peeling, um die Schuppen zu lösen. Ähnlich schnell lässt sich ein weiterer Tipp umsetzen: Cremes, Seren und Hautschutz sollten genug Zeit bekommen, um einziehen zu können. Wer sich hetzt, riskiert, dass sich verschiedene Produkte verbinden und keine ebenen Lagen bilden. So kann auch die Foundation nicht gut sitzen.

Außerdem wichtig: Lieber weniger als mehr Skincare verwenden. Zu viele Schritte in der Pflegeroutine machen es unmöglich, dass die Haut alle Produkte aufnehmen kann. Deshalb lieber auf Non-Essentials verzichten. Außerdem mit kleineren Mengen und dünneren Schichten arbeiten.

Auf die Inhaltsstoffe achten

Zudem lohnt sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe von Pflege und Foundation. Öl- und wasserbasierte Formulierungen vertragen sich nicht gut. Gleiches gilt für wasserbasierte und silikonhaltige Produkte sowie für Gel- und Creme-Texturen. Sie sollten nicht direkt nacheinander aufgetragen werden. Auch in anderer Hinsicht ist die Reihenfolge wichtig: Leichte Seren haben nach reichhaltigen Cremes keine Chance mehr, richtig einzuziehen.

Die richtige Applikation von Make-up kann ebenfalls Pilling vorbeugen. Foundation und Concealer sollten nicht mit reibenden Bewegungen verteilt werden. Besser ist es, sie sanft aufzutupfen und einzuarbeiten. Durch Reiben können sich die darunterliegenden Schichten wieder ablösen, wodurch sich die unschönen Krümel bilden.