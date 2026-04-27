"Der Teufel trägt Prada 2" kommt ins Kino und mit ihm kehrt ein ikonischer Haarschnitt der Filmgeschichte zurück in die Mode. Was macht den klassischen "Andy Sachs"-Pony aus? Wer kann ihn wie Anne Hathaway tragen und wie stylt man ihn zuhause richtig?
Es war 2006 mehr als nur ein Haarschnitt: Als Andy Sachs in "Der Teufel trägt Prada" plötzlich mit geradem Pony, kinnlangen Strähnen und hochgestecktem Haar durch die Redaktionsflure des fiktiven Modemagazins "Runway" schritt, war das ein modisches Erweckungserlebnis für eine ganze Generation. Jetzt, fast 20 Jahre später, kehrt Anne Hathaway (43) mit der Fortsetzung des Kult-Modefilms auf die Leinwand zurück - und auf der Pressetour war der ikonische Pony wieder dabei. Dieses Mal mit einem dezenten Update, das den Look noch tragbarer macht. Doch bevor der Friseur die Schere ansetzt, lohnt es sich, ein paar wichtige Dinge zu wissen.