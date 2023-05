1 In Thomas Rolls Garten kreucht und fleucht es – er hat hier zahlreiche kleine und große Biotope geschaffen. Foto: Horst Dömötör

Thomas Roll und Bernd Mathe gestalten ihre Grundstücke naturnah: Es wuchert und summt dort, dass es eine Freude ist. Die Naturfreunde haben Tipps parat für Gartenbesitzer, die es ihnen gleichtun wollen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Das Herz von Thomas Rolls Garten sieht ein bisschen aus wie der Ort aus einem Märchen – man denke an Dornröschen –, umwachsen von allerlei Pflanzen. Wildrosen mit Hagebutten umranken und schützen ihn. Allerdings findet sich in diesem urtümlichen Gestrüpp kein Schloss, sondern ein alter Boskop, ein Apfelbaum, den seine Kräfte schon lange verlassen haben. „Eigentlich müsste er längst umfallen“, sagt Thomas Roll. „Aber die Wildrose ist über den Baum gewachsen und stabilisiert ihn.“ In dem Gestrüpp finden viele Tiere ein Zuhause, Eichhörnchen hat Thomas Roll dort erspäht, vor allem aber ist es ein Biotop für Käfer, Wildbienen, Vögel, für Insekten und noch mehr Insekten.