Tipps für einen möglichen Blackout: Wie man bei Stromausfall am besten reagiert

1 Kerzen sollte man genügend zu Hause haben. Foto: picture alliance/dpa/ZUMA Wire/Roberto Almeida Aveledo

Im Westerwaldkreis ist der Strom an Neujahr für acht Stunden ausgefallen. Ein Szenario, auf das sich jeder vorbereiten kann und sollte. Eine Solaranlage funktioniert zum Beispiel ohne Strom nur, wenn man vorgesorgt hat.











Link kopiert



Przemek Ehlenbruch ist seit 15 Jahren bei Westnetz, erzählt er. Was am Neujahrstag im Westerwaldkreis passiert ist, habe er so noch nicht erlebt. Zwischen 4.45 und 12.45 Uhr war dort der Strom weg – betroffen waren rund 33 000 Haushalte und 85 000 Einwohner. Grund waren laut Ehlenbruch, dem Sprecher von Westnetz, extreme Wetterbedingungen. Wegen eines Temperaturabfalls und Wind sei es zu Vereisungen an einer Leitung des Hochspannungsnetzes gekommen und in der Folge zum Störfall.