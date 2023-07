1 Freie Fahrt mit dem Deutschland-Ticket. Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Das günstige Pauschalticket trägt zwar den Begriff „Deutschland“ im Namen, es gilt aber auch über Landesgrenzen hinweg. Wir erklären, wo man damit überall kostenlos hinfahren kann.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Fahrschein für (fast) alles: Inhaber eines 49-Euro-Tickets können in die meisten Züge in Deutschland einfach einsteigen, ohne sich Gedanken zu machen. Das Pauschalbillett gilt bundesweit in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und bei allen Nahverkehrsunternehmen. Mit einem einzigen Fahrschein darf man nutzen, was im Nahverkehr unterwegs ist: Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge in der 2. Klasse und in den meisten Fällen auch auf Fähren. Allerdings sind Fernverkehrszüge ausgeschlossen – in ICs, ECs, ICEs oder TGVs braucht man noch eine extra Fahrkarte.