Jede Nacht hinterlassen wir Schweiß und Hautschuppen auf der Matratze - ein Paradies für Millionen Milben. Mit der richtigen Pflege lässt sich das verhindern: Diese vier Schritte sorgen für hygienischen Schlaf ohne teuren Aufwand.
Die Matratze ist mehr als nur ein Möbelstück: Jede Nacht verbringen wir Stunden auf ihr, hinterlassen Schweiß, Speichel und Millionen von abgestorbenen Hautzellen. Ob man das nun romantisch oder eher unappetitlich findet - fest steht, dass dieses Objekt eine regelmäßige Reinigung benötigt. Da man eine Matratze jedoch nicht einfach in die Waschmaschine stecken kann wie ein verschmutztes Hemd, ist bei der Pflege etwas Fingerspitzengefühl und Fachwissen gefragt.