Tipps für die Nutzung: KI im Alltag sicher nutzen? Das rät das BSI

1 Künstliche Intelligenz hält auf immer mehr Endgeräten Einzug. Foto: istock/Jacob Wackerhausen

Immer mehr KI-Tools drängen auf den Markt. Dabei stellt sich zunehmend die Frage: Wie nutzt man sie sicher? Um dies zu beantworten, hat das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einen Leitfaden veröffentlicht. Das steht darin.











Künstliche Intelligenz (KI) begegnet uns heute überall im Alltag. Wir nutzen intelligente Assistenten auf dem Smartphone, navigieren digital und lassen Texte automatisch übersetzen. Viele dieser Anwendungen lernen maschinell - eine spezielle Form der KI. Sie erkennen Muster in großen Datenmengen und lernen durch Training ständig dazu. So können sie immer bessere Vorhersagen treffen und antworten. Doch das birgt auch Risiken: Wenn jemand die Trainingsdaten verfälscht oder manipuliert, kann das zu unzuverlässigen Ergebnissen führen. Auch kann es riskant sein, sich zu stark auf KI zu verlassen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt daher Empfehlungen für den sicheren Umgang mit diesen Anwendungen.