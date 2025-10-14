1 Goldener Herbst an der Mosel. Foto: Shutterstock/Alice-D

Ob mit Zelt, Wohnwagen oder Camper – die Mosel verbindet Camping-Feeling mit Genussmomenten: regionale Rieslinge, urige Straußwirtschaften und Winzerhöfe laden zum Verweilen und Probieren ein.

Ein Campingurlaub an der Mosel ist die perfekte Mischung aus Natur, Genuss und Entschleunigung – mit dem Wohnwagen, Zelt oder Camper. Besonders für Weinliebhaber ist die Region ein Paradies: Zahlreiche Winzer laden zu Verkostungen edler Rieslinge ein, Straußwirtschaften locken mit regionalen Spezialitäten, und abends genießt man den Sonnenuntergang mit einem Glas Moselwein vor dem Camper. So wird Camping an der Mosel zur genussvollen Reise durch eine der schönsten Weinanbauregionen Deutschlands.

Über das Weinbaugebiet Das wohl bekannteste Weinbaugebiet Deutschlands ist die Region um die Mosel. Über 90 Prozent der Rebfläche sind hier mit weißen Sorten bepflanzt. Allen voran wird hier der Riesling angebaut. Aber auch Müller-Thurgau, Elbling und zunehmend auch der Spätburgunder spielen eine Rolle. Das Weinbaugebiet Mosel ist in sechs Bereiche unterteilt:



Burg Cochem (Terrassenmosel)

Bernkastel (Mittelmosel)

Obermosel

Moseltor

Saar

Ruwertal

Zu den bekanntesten Weinorten gehören beispielsweise Beinkastel-Kues, Traben-Trarbach, Cochem, Zell, Piesport und Trier.

Mosel Camping in Bernkastel

Vor den Touren von Bernkastel-Kues finden Camper den Mosel Camping. Wer hier Urlaub macht, hat hoffentlich Weingläser im Camper, denn in der Umgebung gibt es zahlreiche renommierte Weingüter. Urlaub inmitten der Weinberge ist hier, direkt am Ufer der Mosel, besonders schön. Wer nicht mit dem eigenen Camper oder Zelt anreist, kann sich in den verschiedenen Unterkünften einmieten: Übernachtungen im Hobbithouse, MaxiPod oder TrekkingPod sind möglich. Wer einen kleinen Flitzer für die Umgebung benötigt, kann das Camper Cabrio mieten.

In einer beeindruckenden Jugendstilvilla in der Saarallee in Bernkastel-Kues finden Weinliebhaber das malerische Weinhaus Schwab. Bereits seit 1624 widmet man sich hier mit viel Liebe dem Wein. Verköstigt werden sollten hier vor allem der Riesling und Spätburgunder. Das Weingut S.A. Prüm gehört einer der ältesten Weinfamilien der Region und kultiviert ausschließlich Riesling aus berühmten Steillagen. In Kröv an der Mosel finden Genießer das Weingut Knodt-Trossen. Das familiengeführte Boutique-Weingut baut hauptsächlich Riesling, Weißburgunder, Müller-Thurgau, Kerner, Spätburgunder und Dornfelder an.

Ganze 4,5 Sterne erhält der Campingplatz auf Google von seinen über 1300 Rezensenten.

Adresse: Hauptstraße 165, 54470 Bernkastel-Kues

Urlaub in Traben-Trarbach: Camping in Rissbach

Dieser kleine, familiengeführte Campingplatz liegt direkt an der Mosel in Rissbach bei Traben-Trarbach. Neben 90 Stellplätzen und einer kleinen Zeltwiese gibt es hier auch acht Weinfässer für Übernachtungen. Für das Thermalbad und das Freibad in der Stadt erhalten Gäste des Campingplatzes einen Rabatt. Zudem verfügt der Campingplatz über einen eigenen Weinkeller.

Im Ort finden Urlauber das Weingut Storck, das leichtfüßige Rieslinge produziert. Auch für die Mosel außergewöhnliche Rebsorten wie Merlot oder St. Laurent werden hier hergestellt. Zu den besten Riesling-Erzeugern Deutschlands gehört das Familien-Weingut Trossen. Zum Weinkauf und zur Probe öffnet die eigene Vinothek von Mai bis Oktober täglich. Auch Weinproben mit Kellerbesichtigung oder Planwagenfahrten sind hier möglich. Auch das Weingut Conrad Bartz ist einen Besuch wert. Das prämierte Weingut bringt in seiner eigenen Wirtschaft neben gutem Wein auch kleine Speisen aus der Region und Wild aus dem Revier auf den Tisch.

4,6 Sterne erhält der Mosel Camping Rissbach von über 1200 Rezensenten.

Adresse: Rißbacher Str. 155, 56841 Traben-Trarbach

Camping in Zell an der Mosel

Der Campingpark Zell-Mosel ist ein gepflegter Vier-Sterne-Campingplatz direkt an der Mosel, eingebettet in eine idyllische Weinberglandschaft bei Zell. Für Wassersportfreunde gibt es eine eigene Marina mit 24 Liegeplätzen, Kanu- und Motorbootverleih. Der Campingpark ist ganzjährig geöffnet, einschließlich der Wintermonate. Außerdem verfügt der Platz über einen eigenen Wein- und Biergarten. Wer Weinproben entlang der Mosel machen möchte, wendet sich an die Platzbetreiber, die gerne Weinproben in der Umgebung vermitteln.

In Zell an der Mosel sorgen steile Hänge und Schieferböden für perfektes Weinklima. In der zwölften Generation baut das Weingut Treis hier seinen Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Spätburgunder und Dornfelder an. Das Weingut in einem der ältesten Gebäude entlang der Mosel ist definitiv einen Besuch wert. Auch zum Weingut Karlheinz Weis sollten Weinliebhaber einen Abstecher machen. Die Weinfamilie Schier kultiviert besondere und nachhaltige Piwi-Weine an der Mosel. Hier kann vor dem Gästehaus im historischen Zehnthof an jedem Freitag und Samstag sowie an Feiertagen ab 16 Uhr Wein verköstigt werden.

4,5 Sterne erhält der Platz bei Google von über 1400 Rezensenten.

Adresse: Mosel-Hamm-Ufer 30, 56856 Zell/Kaimt