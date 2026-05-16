Tipps für das perfekte Outfit: So gelingt der Black-&-White-Look

Schwarz-Weiß ist langweilig? Nicht, wenn das Styling passt. Wer nicht mit Farbe spielen kann, muss auf besondere Silhouetten und Prints zurückgreifen. Drei Beispiele für gelungene Looks.

Schwarz-Weiß-Looks sind das ganze Jahr über gefragt. Doch gerade jetzt, im sonst so farbenfrohen Frühling, bilden sie einen stilvollen Ruhepol. Die Kombination aus Schwarz und Weiß gilt längst als zeitlos und elegant - vorausgesetzt, das Styling stimmt. Hier zeigt sich, wer ein Gespür für Mode hat und wer noch an seiner Stil-Sicherheit feilt. Mit diesen Tipps lässt sich nur mit Schwarz und Weiß ein Statement setzen.

Wenig Teile, große Wirkung Fallen Farben weg, gewinnen Silhouetten an Bedeutung. Spannung entsteht durch besondere Schnitte oder Details, wie etwa bei einer weißen Bluse mit einer übergroßen Schleife. Ein solches Hingucker-Teil reicht schon aus, um den Look zu definieren. Ein langer Bleistiftrock und Peeptoes unterstreichen die Eleganz der Bluse. Dazu passt eine schlichte schwarze Clutch. Mehr braucht es meist nicht.

Wer doch etwas Schmuck ergänzen will, sollte zu minimalistischen Ohrringen oder schmalen Ringen greifen.

So aufregend kann der Look sein

Der Fokus muss nicht zwingend auf dem Oberteil liegen. Charlize Theron (50) lief kürzlich lediglich in einem schwarzen Blazer und einer Anzughose über den roten Teppich - ganz ohne Hemd. Ein plissierter Kragen in Weiß mit seinen langen, herabfallenden Bändern wurde dabei zum Hingucker. Roter Lippenstift verstärkte die Wirkung des Looks.

Doch es geht auch weniger gewagt: Mit einem schwarzen Spitzentop unter dem Blazer funktioniert das Outfit ebenso.

Muster-Meister

Prints verleihen einer schwarz-weißen Kombination ebenfalls Schwung. Ein Rock mit Zebrastreifen oder eine Caprihose mit Polka Dots eignet sich für einen Festival- oder City-tauglichen Look. Karos wirken erwachsener. Eine schwarz-weiß-karierte Hose wird am besten mit einer klar geschnittenen Seidenbluse kombiniert.

Damit ergibt sich ein Look, der bewusst reduziert bleibt und gerade deshalb modisch wirkt.