Tipps für das perfekte Outfit: So gelingt der Black-&-White-Look

Schwarz-Weiß ist langweilig? Nicht, wenn das Styling passt. Wer nicht mit Farbe spielen kann, muss auf besondere Silhouetten und Prints zurückgreifen. Drei Beispiele für gelungene Looks.
Schwarz-Weiß-Looks sind das ganze Jahr über gefragt. Doch gerade jetzt, im sonst so farbenfrohen Frühling, bilden sie einen stilvollen Ruhepol. Die Kombination aus Schwarz und Weiß gilt längst als zeitlos und elegant - vorausgesetzt, das Styling stimmt. Hier zeigt sich, wer ein Gespür für Mode hat und wer noch an seiner Stil-Sicherheit feilt. Mit diesen Tipps lässt sich nur mit Schwarz und Weiß ein Statement setzen.