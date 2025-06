Tipps für Baden-Württemberg: Fünf Ausflüge für besonders warme Ferientage

1 Magisch: Der Blick auf den Ellbachsee von der Aussichtsplattform aus. Foto: IMAGO

Wer eine Wanderung zum Sonnenaufgang machen will, muss früh aufstehen. Dafür wird man mit einem unvergesslichen Naturschauspiel belohnt und genießt die kühle Morgenluft.











Sollten die Temperaturen in den verbleibenden Ferientagen nochmals richtig hoch gehen, will man sich unter Umständen den aufgeheizten Wohnräumen fernhalten und auch das frühe Aufstehen, fällt dann leichter. Ideale Voraussetzungen, um den Sonnenaufgang in seiner vollen Pracht zu genießen. Feste Schuhe, Stirnlampe, ausreichend Wasser und kleine Verpflegung eingepackt und schon kann es losgehen, denn in Baden-Württemberg gibt es besonders schöne Orte, um dieses Naturschauspiel zu erleben.