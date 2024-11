Tipps für 2024: Das sind die besten Last-Minute-Halloween-Kostüme

Halloween steht kurz bevor und viele haben auch dieses Jahr wieder bis zur letzten Sekunde gewartet, sich ein Kostüm zu überlegen. Sei es Zeitnot oder schlicht fehlende Motivation: Die Verkleidung steht noch nicht. Doch keine Sorge, es gibt einige schnelle Halloween-Kostüme, die sich im Handumdrehen aus dem Kleiderschrank zaubern oder mit wenig Aufwand auch in der letzten Minute improvisieren lassen.

Ganz klassisch und einfach

Für diejenigen, die ein paar Tage vor Halloween noch keine Kostüm-Idee haben, gibt es glücklicherweise einige bewährte Klassiker, die immer funktionieren. Mit einem gruseligen Augen-Make-up, etwas künstlichem Blut, roten Lippen und schwarzer Kleidung hat man schnell einen Vampir-Look zusammen. Auch als Geist mit weißer Kleidung und blass gemaltem Gesicht sorgt man für den nötigen Gruseleffekt. Das Piratenkostüm ist ein weiterer Klassiker, der mit den passenden Accessoires glaubwürdig gemacht werden kann. Ein Kopftuch, ein weißes Hemd und Stiefel bieten eine gute Basis und die Augenklappe vollendet das Kostüm dann perfekt.

Harry Potter geht immer

Ob als Buch oder als Film: Harry Potter ist und war ein Teil vieler Kindheiten. An Halloween bietet sich die perfekte Gelegenheit, sich als einer der Charaktere zu verkleiden. Für ein Harry-Potter-Kostüm ist eine runde Brille und aufgemalte Blitz-Narbe auf der Stirn bereits die halbe Miete. Die Schuluniform kann leicht aus dem eigenen Kleiderschrank zusammengestellt werden und wer dann noch einen schwarzen langen Mantel hat, ist bestens gekleidet. Auch als Hermine hat man mit buschigen braunen Haaren und den Gryffindor-Farben schnell ein unverkennbares Halloween-Kostüm.

Tierisch gruselig

Da der Leoparden-Print wieder voll im Trend liegt, finden sich in vielen Kleiderschränken Kleidungsstücke mit diesem Muster. Kombiniert mit einem passenden Make-up wird daraus im Handumdrehen ein Raubtier-Look, der für Halloween wie geschaffen ist.

Mean Girls

"Mean Girls" ist nicht nur ein Filmklassiker, sondern auch eine beliebte Vorlage für Halloween-Kostüme. Regina George und ihre Clique liefern jede Menge Ideen für Verkleidungen - perfekt für alle, die auf den letzten Drücker noch etwas suchen. Ganz in Rosa oder die ikonischen Halloween-Kostüme aus dem Film nachahmen - die Möglichkeiten sind endlos.

Men und Women in Black

Die Action-Filmreihe "Men in Black" gehört ebenfalls zu den zeitlosen Filmklassikern und bietet eine geeignete Grundlage für eine Last-Minute-Verkleidung. Sie ist denkbar einfach und kann sowohl von Frauen als auch von Männern umgesetzt werden. Mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem weißen Hemd und einem schwarzen Anzug ist man schon fertig. Frauen können statt einer Anzughose einen Rock tragen und damit ihre eigene Version der Verkleidung kreieren.

Kim Possible

Für alle Rothaarigen kommt die Action-Heldin Kim Possible an Halloween gerade gelegen. Mit einer olivgrünen Cargohose und einem schwarzen engen T-Shirt ist das Kostüm bereits vollendet. Wer sich auch als nicht-Rothaarige an der Verkleidung versuchen möchte, kann sich mit einer Perücke weiterhelfen.

Blair und Serena

Für alle, die die US-amerikanische Erfolgsserie "Gossip Girl" gesehen haben, ist Halloween die perfekte Gelegenheit, die Looks der Serienhelden nachzustellen. Besonders ikonisch sind die Freundinnen Serena van der Woodsen und Blair Waldorf. Das Duo aus blonden und braunen Haaren bietet in sechs Staffeln einiges an Material, das leicht in ein Partner-Kostüm umgesetzt werden kann.

Schaurig schön: Die Addams Family

Die Addams Family wurde bereits vielfach adaptiert und stand zuletzt vor allem wieder durch die Netflix-Serie "Wednesday" im Fokus der Öffentlichkeit. Der Look von Wednesday Addams ist nicht nur gruselig, sondern auch leicht erkennbar und einfach nachzumachen. Mit langen schwarzen Zöpfen, schwarzer Kleidung, dem passenden Make-up und Accessoires ist das Halloween-Kostüm schon komplett. Auch die anderen Familienmitglieder können als Vorlage für schaurige Kostüme dienen.

Es gibt also keinen Grund zur Verzweiflung, denn Halloween-Kostüme verstecken sich überall und können auch in der letzten Minute zu einem großen Erfolg werden.