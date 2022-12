1 Unter Jugendlichen ist es eine beliebte Mutprobe, angezündete Böller lange in der Hand zu halten. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Johanniter in Stuttgart weisen auf die Gefahren hin, die beim Zünden von Böllern und Raketen bestehen. Es drohen nicht nur Verbrennungen. Ein Erste-Hilfe-Experte gibt Tipps.















Link kopiert

An Silvester galt zwei Jahre lang coronabedingt in ganz Deutschland ein Böllerverbot. In diesem Jahr dürfen Feuerwerkskörper wieder verkauft werden. Doch damit könnte auch die Zahl der Menschen steigen, die am Jahreswechsel zu Schaden kommen, weil sie unsachgemäß – womöglich unter Alkoholeinfluss – mit Raketen und Böllern hantieren.

Fremdkörper nicht aus Auge entfernen

Die Folgen können schwerwiegend sein, warnt Florian Baitinger, Experte in der Ersten Hilfe bei den Johannitern in Stuttgart. Augenverletzungen zum Beispiel würden oft durch zu geringen Sicherheitsabstand verursacht. „Wenn Fremdkörper ins Auge geraten, sollten Laien diese nicht entfernen. Stattdessen muss der Verletzte sofort in eine Notaufnahme gebracht oder der Rettungsdienst alarmiert werden.“ Zuerst sollte das betroffene Auge mit einer keimfreien Wundauflage bedeckt und dann beide Augen mit einem Tuch verbunden werden. „Nur so wird eine Ruhigstellung des verletzten Auges erreicht.“

Zum Schutz des Gehörs rät Baitinger zu Ohrstöpseln. „Böller erreichen eine Lautstärke von bis zu 175 Dezibel.“ Der hohe Schalldruck kann das Innenohr schädigen. Die Folge ist Schwerhörigkeit in den ersten Stunden. „Schlimmstenfalls bleibt das Gehör ein Leben lang geschädigt.“ Zu den häufigsten Verletzungen an Silvester zählen dem Experten zufolge Verbrennungen und Verletzungen an den Händen, die bis zum Verlust von Fingern reichen. Gerade bei Jugendlichen sei es eine beliebte Mutprobe, Böller mit brennender Lunte möglichst lange in der Hand zu halten. „Brandwunden sollten allenfalls kurz mit Wasser gekühlt werden“, sagt Baitinger. Anschließend müsse man sie mit einer keimfreien Wundauflage bedecken und verbinden. „Und bei schwereren Verletzungen sofort unter der 112 den Rettungsdienst alarmieren.“

Sicherer Umgang mit Feuerwerkskörpern

Damit es gar nicht erst zu einem Unfall kommt, hier die wichtigsten Tipps der Johanniter für eine sichere Silvesterknallerei: