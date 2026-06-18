Tippkick-Orakel der WM: Wie sich Deutschland gegen die Elfenbeinküste schlagen wird

Das Leonberger Tippkick-Orakel hat das zweite WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft simuliert. Ergebnis, Sieger und Verlierer des Duells gegen die Elfenbeinküste.
Den Auftakt gegen Curaçao hat die Redaktion wunderbar daneben orakelt, vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am Donnerstag (22 Uhr) ist der Druck daher besonders hoch, eine passende Prognose zu liefern. Gegen die Elefanten liefern die Nagelsmänner eine Leistung ab, die dem tatsächlichen Auftreten gegen Curaçao eher ähnelt als der Prognose aus unserem Haus.