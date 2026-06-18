Tippkick-Orakel der WM: Wie sich Deutschland gegen die Elfenbeinküste schlagen wird

Den Auftakt gegen Curaçao hat die Redaktion wunderbar daneben orakelt, vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am Donnerstag (22 Uhr) ist der Druck daher besonders hoch, eine passende Prognose zu liefern. Gegen die Elefanten liefern die Nagelsmänner eine Leistung ab, die dem tatsächlichen Auftreten gegen Curaçao eher ähnelt als der Prognose aus unserem Haus.

Einer will es besonders wissen. Getreu dem Motto: „Jetzt wird gekickt, Nick Woltemade“ netzt der drei Meter große Stürmer aus bester Position zum 1:0 für die Deutschen, der Jubel ist groß. Mehr bringen die Deutschen jedoch in Hälfte eins nicht mehr zustande, die Ivorer schnüren das Team ein. Aber ein Mann wächst über sich hinaus. Während Manuel Neuer das Team mit Glanzparaden im Spiel hält, verabschiedet sich der leise weinende Oliver Baumann auf der Bank von einer Comeback-Chance.

Volle Konzentration auf dem Spielfeld. Foto: Florian Eckhardt

Oder gibt es diese vielleicht doch noch? Mit dem Pausenpfiff fällt der Ausgleich, der ivorische Flügelflitzer ändert Rihannas Superhit kurzerhand zu „Shine bright like a Diomande“. Im zweiten Durchgang gehen die Ivorer sogar in Führung, gegen den gegnerischen Innenverteidiger unterläuft Neuer Ndicka Patzer. Der Keeper kassiert einen Ball, der von einer kleinen Erhebung auf dem Platz fies verspringt. Hat hier ein Maulwurf gegraben oder stand doch wieder Philipp Lahm auf dem Feld? Man weiß es nicht, aber Deutschland wehrt sich. Leroy Sané trifft den Pfosten, wobei sich mancher fragt, welcher Unterschied denn zwischen den beiden besteht. Schließlich gibt es Abstoß vom deutschen Tor, Kapitän Kimmich nimmt Neuer den Ball weg und knallt das Spielgerät aus der eigenen Hälfte in den Kasten.

Einen Abschluss gibt es noch, Deniz Undav wird von Wilfried Singo geblockt, dem Julian Nagelsmann kurzerhand sein Jahresgehalt überweist. Am Ende können beide Teams mit dem Punkt gut leben.