Tipp-Kick Pokalturnier und Liga: Die Tipp-Kicker aus Hirschlanden bleiben ungeschlagen

1 Zum Pokalsieg hat es nicht gereicht: Hirschlandener Tipp-Kicker im direkten Duell – Rainer Schloz (li.) gegen Max Daub. Foto: Andreas Gorr

Im Glemsgau-Pokalturnier gingen die Gastgeber des TKC 71 Hirschlanden leer aus, in der Bundesliga dagegen bleibt die Mannschaft ungeschlagen in der Spitzengruppe.











Link kopiert



Der TKC 71 Hirschlanden bleibt in der Tipp-Kick-Bundesliga auf Erfolgskurs. In eigener Halle bezwangen die Gastgeber im Duell der zuvor ungeschlagenen Teams den TKC 86 Kaiserslautern 17:15, so endete auch die Partie gegen die Spandauer Filzteufel. Damit liegt der TKC 71 mit 11:1 Zählern mit dem ebenfalls ungeschlagenen Team TKC Gallus Frankfurt punktgleich an der Spitze. Gegen Kaiserslautern holten Max Daub, Benjamin Buza und Rainer Schlotz je 5:3 Punkte und kompensierten das 2:6 von Harald Füßinger. Gegen Spandau sorgte erneut Daub für eine positive Bilanz (5:3), die drei anderen TKC’ler kamen auf 4:4 Punkte.