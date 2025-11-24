Tipp-Kick Meisterschaft: TKC Hirschlanden verpasst den vierten Titel in Folge

Kein Jubel bei den Tippkickern des TKC 71 Hirschlanden. Der Titelverteidiger musste sich trotz Heimvorteils mit Rang drei begnügen und auch im Pokalfinale unterlag der Gastgeber.
Die Tippkicker des TKC 71 Hirschlanden haben das Quadruple verpasst. Nach drei Bundesliga-Meistertiteln in Folge musste sich der TKC an diesem Wochenende trotz Heimvorteils in der Karl-Koch-Halle mit Rang drei begnügen. Die Mannschaft mit Max Daub, Florian Stähle, Harald Füßinger und Benjamin Buza unterlag im Halbfinale den Spandauer Filzteufeln überraschend mit 13:19.