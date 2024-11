Tipp-Kick Bundesliga: Tippkicker hoffen auf den Hattrick

1 Internes TKC-Duell: Benjamin Buza (li.) gegen Harald Füßinger Foto: Sportregion/Benjamin Lau

Der TKC 71 Hirschlanden fährt als Titelverteidiger zur deutschen Meisterschaft nach Kaiserslautern.











Die Tipp-Kicker des TKC 71 Hirschlanden reisen an diesem Wochenende in die Pfalz – und hoffen auf erfolgreiche Spiele. Der Club tritt als Titelverteidiger bei den Meisterschafts-Play-offs in Kaiserslautern an. Doch als haushohe Favoriten gehen die Hirschlandener nicht an die Spieltische – der Doublegewinner der Jahre 2022 und 2023 ist in der abgelaufenen Saison nicht die dominante Mannschaft gewesen und beendete die reguläre Spielzeit lediglich auf Rang drei. Das bedeutet, im Halbfinale treffen die TKC-Akteure auf den starken Gastgeber, den TKC 86 Kaiserslautern und zum Weiterkommen muss bekanntlich ein Sieg her.