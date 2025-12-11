Tipp für Reisegesundheit: Krank im Urlaub? Diese Vorbereitungen machen es leichter

Wer vor dem Winter in die Sonne fliehen möchte, sollte sich gut vorbereiten - auch was mögliche Krankheiten im Ausland angeht. Denn im Urlaub krank zu werden, ist nicht nur ärgerlich und umständlicher als zu Hause, sondern kann zudem richtig ins Geld gehen.
Die Koffer gepackt, die Vorfreude riesig - doch manchmal wird aus dem Traum vom Flug aus dem nasskalten deutschen Winter an den sommerlichen Strand ein Albtraum. Schon vermeintlich harmlose Krankheiten wie Durchfall oder ein Sonnenstich vermiesen den Urlaub, von größeren Problemen wie Unfällen oder schweren Krankheiten ganz zu schweigen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, lohnt sich eine gründliche Vorbereitung. Denn wer vor der Reise ein paar wichtige Punkte abhakt, startet entspannter in die Ferien.