Tipp für Filderstadt: Bei Mondschein wandern

Tagsüber wandern, das kann jeder. Nachts ist es ein Abenteuer, das am Samstag, 6. September, wieder in Filderstadt möglich wird.

Grusel-Fans und andere Abenteuerlustige können am Samstag, 6. September in Filderstadt wieder an der Mondscheinwanderung teilnehmen, die das Referat für Wirtschaft und Marketing, die Filderstädter Volkshochschule, sowie die Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins gemeinsam anbietet. „Die Veranstaltung ist ein außergewöhnliches und inklusives Wandererlebnis für alle Generationen“, wird Sascia Suarez vom Referat für Wirtschaft und Marketing in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Start und Ziel liegen am Fildorado Gestartet wird um 19 Uhr am Sport- und Badezentrum Fildorado in Bonlanden, Mahlestraße 50. Dort erhalten alle, die mitwandern wollen, eine detaillierte Wegbeschreibung. Es gibt eine sieben und eine 13 Kilometer lange Strecke, die beide hauptsächlich über Rad-, Wander-, Wald- sowie Feldwege führen. Verpflegungs- und Stempelstellen werden aufgebaut.

Es geht an der Kelter in Bonlanden vorbei, die bis um ein Uhr nachts geöffnet hat. Die Wanderer haben bis 23 Uhr die Möglichkeit, auf den Uhlbergturm in Plattenhardt zu steigen. Ziel beider Strecken ist das Fildorado. Abkühlung liefert das dortige Freibad. Die Eintrittskarte ins Bad ist der gestempelte Mondscheinpass.

Der Start kostet für Erwachsene fünf Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre drei Euro. Interessierte können sich unter: www.vhs-filderstadt.de anmelden. Wetterfeste Kleidung und eine Taschenlampe sollten mitgebracht werden.