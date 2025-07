Klein aber oho - Künstler macht Hühnerstall zum Tiny House

, aktualisiert am 28.07.2025 - 15:28 Uhr

Tiny House in Plüderhausen

8 Direkt neben dem eigentlichen Wohnhaus in einer grünen Oase befindet sich das Tiny House – Hardy Langer hat diesem einen künstlerischen Touch verliehen. Foto: Gottfried Stoppel

Er wohnt in Plüderhausen, hat ein Atelier in Schorndorf und bereist die Welt. Hardy Langer ist Künstler durch und durch. Das merkt man auch seinem Tiny House an. Ein Vor-Ort-Besuch.











Wer links am Haus von Hardy Langer die Steintreppen zum Garten hochläuft, steht innerhalb inmitten einer grünen Oase. Bäume, Pflanzen, lauschige Plätzchen zum Verweilen und zum Durchschnaufen. Langer hat an diesem regnerischen Sommertag sicherheitshalber am Esstisch seines Wohnhauses Platz genommen. Zum Garten hin ist alles offen, und er lässt den Blick schweifen. Rumlaufen kann der 67-Jährige aktuell nicht wirklich gut, er ist auf Krücken unterwegs, und durch den Regen könnte es rutschig sein.