1 Tina Turner bei einem Auftritt in Zürich. Foto: imago/Mandoga Media

Tina Turner hat sich nach dem Tod ihres Sohns Ronnie zu Wort gemeldet. Auf Instagram nahm die Sängerin in einem emotionalen Statement Abschied.















Tina Turner (83) hat sich nach dem Tod ihres Sohnes mit einem emotionalen Statement in den sozialen Medien gemeldet. Auf Instagram schrieb die Sängerin: "Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn." In den Kommentaren drücken zahlreiche Fans und Freunde ihre Anteilnahme aus.

Er wurde 62 Jahre alt

Ronnie Turner (1960-2022) ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Das hatte seine Ehefrau, die Musikerin Afida Turner (45), in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Zu einem gemeinsamen Foto von ihr, Ronnie und Tina Turner schrieb sie: "Ich habe bis zum Schluss mein Bestes gegeben, aber ich konnte dich nicht mehr retten. Ich liebe dich seit 17 Jahren. Es ist sehr schlimm. Ich bin sehr wütend."

Es sei eine Tragödie, dass ein "wahrer Engel" und eine "große Seele" wie Ronnie nun verstorben ist. Er sei nun mit seinem Bruder Craig (1958-2018) und seinem Vater Ike Turner (1931-2007) vereint: "Ruht in Frieden", so Afida Turner. Dazu teilte sie noch weitere Fotos von ihrem verstorbenen Mann, mit dem sie seit 2007 verheiratet war.

Nicht der erste Verlust für Tina Turner

Tina Turner ist Mutter von zwei leiblichen und zwei adoptierten Kindern. Ihr Sohn Craig Turner starb am 3. Juli 2018 im Alter von 59 Jahren in Los Angeles. Tina Turner war 18 Jahre alt, als er zur Welt kam. Sein Vater war der Saxophonist Raymond Hill (1933-1996), der mit Ike Turners Band Kings of Rhythm auftrat.

Craig wurde von Ike Turner adoptiert, nachdem er und Tina Turner 1962 geheiratet hatten. Zusammen bekamen die beiden dann noch Sohn Ronnie Turner. Tina Turner adoptierte zwei Söhne von Ike Turner, die aus einer früheren Beziehung stammen. Die Ehe wurde 1978 geschieden. Die Sängerin lebt mit ihrem zweiten Ehemann (seit 2013), dem deutschen Musikmanager Erwin Bach (66), in der Schweiz.