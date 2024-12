Tina Knowles macht ihren Ärger Luft: Nach Kritik an Weihnachtsauftritt: Beyoncés Mutter steht ihr zur Seite

1 Tina Knowles (r.) unterstützt ihre Tochter Beyoncé (l.) öffentlich. Foto: Dave Starbuck / Future Image

Im Rahmen der NFL-Weihnachtsspiele performte Beyoncé in der Halbzeitshow. Doch nicht bei allen Sport- und Musikfans kam der Auftritt gut an - sehr zum Unverständnis von Tina Knowles. Die Mutter der Sängerin machte nun ihrem Ärger Luft.











Link kopiert



Tina Knowles (70) verteidigt ihre Tochter Beyoncé (43), nachdem sie wegen ihres Auftritts in der NFL-Halbzeitshow des Christmas Gameday teils massiver Kritik ausgesetzt war. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Unternehmerin einen Post einer Userin, die sich für die Performance der Sängerin einsetzte. "Unabhängig davon, ob man die Musik von Beyoncé mag oder nicht, sie ist der Beweis dafür, dass, egal, wie unbestreitbar talentiert man ist, die Leute immer etwas Negatives zu sagen haben", heißt es unter anderem in dem Beitrag. Für die Nutzerin der Social-Media-Plattform sei es "unfassbar", dass die Sängerin so viel Hass und Kritik "für eine fehlerfreie Leistung erhält".