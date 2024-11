Timur Ülker: GZSZ-Star und Partnerin Caroline Steinhof sind verlobt

Bereits seit über zehn Jahren sind "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"- Schauspieler Timur Ülker (35) und seine Freundin Caroline Steinhof (36) ein Paar. Nun wollen die Eltern zweier Kinder den nächsten Schritt wagen: Beim Familienurlaub auf den Malediven im Resort "Raaya by Atmosphere" hat der "GZSZ"-Star vor einer romantischen Kulisse um die Hand seiner Freundin angehalten.

Idee zum Antrag kam bereits vor drei Jahren

Auf Instagram teilte das Paar ein Video des Moments, in dem Ülker vor seiner Freundin auf die Knie ging. "11 Jahre! habe ich auf diesen Moment gewartet!! Und endlich war er da!!!! I SAID YEEEEEESSSSS", kommentierte Steinhof das Video. Und weiter: "Selbst der Antrag ist typisch Wir. Timur mit Blackout. Ich völlig außer mir, weil es einfach fassen kann. Und Kids..."

Wie der Schauspieler im Interview mit RTL verriet, sei ihm die Idee zum Antrag bereits 2021 gekommen, als die Familie Urlaub im Hotel "Atmosphere Kanifushi" auf den Malediven machte. Mit einem eigenen Koch hätten sie damals am Strand gesessen, "links von mir saß meine Tochter Ileya, gegenüber Caroline und rechts unser Sohn Ilay", so Ülker. "Als ich aufstehen wollte, um Ileya beim Schneiden zu helfen, bemerkte ich Caros Gesichtsausdruck: Ihr war alles aus dem Gesicht gefallen. Sie dachte offensichtlich, dass ich ihr jetzt den Antrag machen würde." Seit diesem Moment habe sich der "GZSZ"-Star vorgenommen, seiner Freundin in einer solchen Umgebung einen Antrag zu machen, knapp vier Jahre später war es nun so weit. Wie Ülker weiter verriet, habe Steinhof "gejubelt, geweint und war völlig überwältigt", die Jahre des Wartens hätten sich in diesem Augenblick entladen.

Paar lernte sich im Schuhgeschäft kennen

Der Antrag sei jedoch beinahe schief gegangen, so Ülker weiter. Sein Sohn habe das große "Will you marry me" im Hintergrund entdeckt und die Familie darauf aufmerksam machen wollen, seine Tochter hätte ihren kleinen Bruder aber gerade noch davon abbringen können. "Es war ein herrlich chaotischer Moment - genau unser Stil."

Timur Ülker und Caroline Steinhof lernten sich in einem Schuhgeschäft in Hamburg kennen, in dem die 36-Jährige als Filialleiterin arbeitete. Die gemeinsame Tochter Ileya kam 2014 zur Welt, der gemeinsame Sohn Ilay 2019. Wann die deutsch-türkische Hochzeit des Paares stattfinden wird, steht noch nicht fest. Der Traum des Paares sei es jedoch, "auf den Malediven zu heiraten und alle dorthin einzuladen".