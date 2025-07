Timothy Kelley in Ruhestand

1 Modern, hell, funktional: der Neubau der International School of Stuttgart. Foto: Lg/F. Iannone

17 Jahre lang hat er engagiert die Geschicke der International School of Stuttgart geleitet. Ende Juli geht Timothy Kelley nun in den Ruhestand.











An der Spitze der International School of Stuttgart (ISS) gibt es nach Jahren der Kontinuität einen Wechsel: Timothy Kelley geht in den Ruhestand. Der US-Amerikaner hat die ISS 17 Jahre lang geleitet und entscheidend weiterentwickelt. Sein Nachfolger wird Anfang August Andy Hancock.