Der vegane Stand von vhy! schließt in der Stuttgarter Markthalle

1 Alexandra Donath will mit ihrem Geschäft weitermachen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Konzept ging nicht auf, bedauert Timo Hildebrand: Der frühere Fußballstar zieht sich mit seiner Marke vhy! aus der Markthalle zurück. Dagegen will seine bisherige Partnerin Alexandra Donath mit veganen Produkten an einem neuen Ort weitermachen.









„Why?“ (Warum?) ist eine Frage. „vhy!“ ist ein Statement – vielleicht sogar eine Antwort auf die Frage, warum es gut ist, sich nachhaltig, gesund und regional zu ernähren. Vor zwei Jahren hat der frühere National- und VfB-Tortwart Timo Hildebrand das vegane Restaurant vhy! im Stuttgarter Westen eröffnet. Damit begeistert er die Fans einer neuen Essenskultur, die sich Genuss und Lebensfreude ohne Tierleid wünschen. Während das Lokal an der Reinsburgstraße mit dem umgestalteten Innenhof und dem neuen Koch Timo Kadner brummt, in diesem Sommer sogar mehr als je zuvor, tut sich der Ableger in der Markthalle schwer.